Süleyman Soylu'dan Özgür Özel'in Gülistan Doku eleştirisine cevap: Davayı sulandırmak yerine adalete bırakın

Gülistan Doku'nun kaybolduğu 2020 yılında İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "İşin bir tarafında Süleyman Soylu varsa bu iş sonunda patlar." sözüne cevap verdi. Soylu Söylenmesi gereken söz: 'Belki burada tutar' diye siyasi intikamlarınızı alabilmek için her şeyi 'Soylulaştırmak' değil, davayı adaletin kollarına teslim etmeyi talep etmek olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu'dan Özgür Özel'in Gülistan Doku eleştirisine cevap: Davayı sulandırmak yerine adalete bırakın
GİRİŞ:
18.04.2026
saat ikonu 21:14
TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili , CHP Genel Başkanı ’in açıklamalarına cevap verdi.

HABERİN ÖZETİ

Süleyman Soylu'dan Özgür Özel'in Gülistan Doku eleştirisine cevap: Davayı sulandırmak yerine adalete bırakın

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Gülistan Doku açıklamalarına yanıt vererek, adalet vurgusu yaptı ve devam eden bir soruşturma üzerinden siyasi tartışma yürütülmemesi gerektiğini belirtti.
Soylu, devletin dininin adalet olduğunu ve müessif bir olayın siyasallaştırılmaması gerektiğini ifade etti.
Soruşturmanın en küçük ihtimale kadar araştırılması ve sorumluların ortaya çıkarılması gerektiğini belirtti.
Devletin töhmet altında bırakılmaması gerektiğini, ihmali veya soruşturmayı aksatanların suçlularla aynı akıbeti paylaşması gerektiğini söyledi.
Adalet Bakanı'nın ucu nereye kadar giderse gitsin soruşturmanın sonuna kadar gidilmesi gerektiği yönündeki sözlerini doğruladı.
Soylu, kimsenin makamı, mevkii, pozisyonunun bir kızın canından kıymetli olmadığını vurguladı.
Özel'in Soylu'yu hedef gösteren açıklamalarına karşılık, davayı sulandırmak veya siyasi intikam almak yerine adaletin kollarına teslim etmeyi talep etmek gerektiğini belirtti.
Doku'nun kaybolduğu 2020 yılında İçişleri Bakanı görevinde olan Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda vurgusu yaparak devam eden bir üzerinden siyasi tartışma yürütülmemesi gerektiğini ifade etti.

Soylu, "Devletin dini adalettir" sözüyle yaşanan müessif bir olayın siyasallaştırılmaması gerektiğini belirtti. Bir kız çocuğunun başına geldiği iddia edilen olayın en küçük ihtimaline kadar araştırılması ve sorumluların ortaya çıkarılması gerektiğini söyleyen Soylu, sürecin titizlikle yürütülmesinin önemine dikkat çekti.

"DEVLET TÖHMET ALTINDA BIRAKILMAMALI"

Soylu, "Söylenmesi gereken söz" ifadesini tekrarlayarak yaptığı paylaşımında şu cümlelere yer verdi:

"Söylenmesi gereken söz:
Devletin dini adalettir.

Söylenmesi gereken söz:
Bir kızımızın başına gelmiş müessif bir olayı böyle aleladeleştirmek değil, siyasallaştırmak değil; en ufak bir ihtimal dahi sonuna kadar araştırılmalı, soruşturulmalı ve hesabı sorulmalıdır.

Söylenmesi gereken söz:
Devlet töhmet altında kalmamalıdır. Bu soruşturmalarda ihmali ya da soruşturmayı akamete uğratacak müdahalesi olan herkes de suçlularla aynı akıbeti paylaşmalıdır.

Söylenmesi gereken söz:
Adalet Bakanı’nın söylediği doğrudur; ucu nereye kadar giderse gitsin, sonuna kadar gidilmelidir.

Söylenmesi gereken söz:
Kimsenin makamı, mevkii, pozisyonu bir kızımızın canından, hayatından kıymetli değildir.

Söylenmesi gereken söz:
Siyasi mügalata değil; “belki burada tutar” diye siyasi intikamlarınızı alabilmek için her şeyi “Soylulaştırmak” değil, davayı sulandırmak değil; davayı adaletin kollarına teslim etmeyi talep etmek olmalıdır.

Soruşturma sürecinde olan ve titizlikle yürütülen bir davada ancak bu kadar söyleyebilirim. Dava ile ilgili tüm maddi gerçekliklerin ortaya çıkması için; kimi siyasallaştırmayarak, kimi sulandırmayarak katkı sunmalı, kimi ise elinde bilgi, belge, tanıklık varsa adaletin bir an önce tesis edilebilmesi için yargı sürecine destek olarak katkı sunmalıdır.

Vicdanı olmayan insan değildir."

https://x.com/suleymansoylu/status/2045515663922372886

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı olduğu sırada yaşanan Gülistan Doku olayıyla ilgili "Çehov'un meşhur lafı var; 'Duvarda bir tüfek asılıysa piyesin sonunda patlar' diye... İşin bir tarafında Süleyman Soylu varsa bu iş sonunda patlar... Soylu, 'Her şeye bakmıştık' diyerek Erdoğan'a mesaj veriyor, soruşturmanın kaderini etkilemeye çalışıyor." ifadelerini kullanmıştı.

