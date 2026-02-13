Menü Kapat
16°
Avatar
Editor
 Yasin Aşan

Sümeyye'nin ölümünde cinayet şüphesi! Kahveci Dağı eteklerinde bulunmuştu

Geçtiğimiz günlerde Nevşehir'de Kahveci Dağı eteklerinde cansız bedeni bulunan 19 yaşındaki Sümeyye Satılmış'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Sümeyye'nin ölümüyle ilgili konuşan baba tarafından akrabaları, olayın intihar olmadığını, cinayet ihtimalinin araştırılması gerektiğini söyledi.

Sümeyye'nin ölümünde cinayet şüphesi! Kahveci Dağı eteklerinde bulunmuştu
'de 3 Şubat tarihinde hayatını kaybeden 19 yaşındaki Sümeyye Satılmış'ın ölümüyle ilgili sır perdesi henüz aralanmadı. Ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Sümeyye Satılmış için polis ekipleri arama çalışması başlatmış, güvenlik kameralarında genç kızın Kahveci Dağı civarında görüldüğü tespit edilmişti. Bölgede yapılan arama çalışmalarında Sümeyye'nin cansız bedeni kayalık alanda bulunmuştu.

Genç kızın yüksekten düşmüş olma ihtimali üzerinde durulurken kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi otopsiye gönderildi. Sümeyye Satılmış daha sonra toprağa verildi.

Sümeyye'nin ölümünde cinayet şüphesi! Kahveci Dağı eteklerinde bulunmuştu

"ANLATILANLARLA KEŞİFLER ÖRTÜŞMÜYOR"

Sümeyye Satılmış'ın amcasının kızı Kübra Satılmış, kuzeninin ölümüyle ilgili konuştu. Kayıp haberini 4 Şubat Çarşamba günü sabah saatlerinde basında çıkan haberlerden öğrendiklerini belirten Kübra Satılmış, "Hemen karakola gittik. Dedesiyle, anneannesiyle, kız kardeşiyle, sevgilisiyle ve en yakın arkadaşıyla görüştük. Ancak anlatılanlarla cesedi bulduğumuz yerdeki durum hiçbir şekilde birbiriyle örtüşmüyor" dedi.

Defin işlemlerinin ardından olayın üzerine gittiklerini ifade eden Satılmış, Sümeyye’nin dayısının defin sonrası hemen ulusal bir kanalda canlı yayına bağlanarak "kesin intihar" şeklinde açıklama yapmasının kendilerini şüpheye düşürdüğünü söyleyerek, "Ortada netleşmiş bir adli rapor yokken bu kadar kesin konuşulması bizi doğrudan şüphelerle baş başa bıraktı" diye konuştu.

Sümeyye'nin ölümünde cinayet şüphesi! Kahveci Dağı eteklerinde bulunmuştu

"OLAYIN İNTİHAR OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİNE KARŞIYIZ"

Genç kızın evinin dağınık olduğunun bilindiğini ancak kayıp ihbarının geç yapıldığını iddia eden Kübra Satılmış, "Evin dağınık olduğunu ve kapının açık olduğunu biliyorsunuz. Saat 18.00 sularında kayıp olduğu anlaşılıyor ama gece 02.00’ye kadar neden polise resmi bildirim yapılmıyor? O saat aralığında neler yapıldı? Kayıp sürecinde baba tarafına bilgi verilmedi. Ortada bir kayıp vakası varken neden bizi aramadılar?" ifadelerini kullandı.

Sümeyye Satılmış’ın kuzeni Kübra Satılmış, olayın intihar olarak değerlendirilmesine karşı olduklarını belirterek, "İfadelerde anlatılanlarla bizim olay yerinde gördüklerimiz birbiriyle örtüşmüyor. Bu olayın tüm yönleriyle yeniden incelenmesini istiyoruz. Özellikle Sümeyye’nin Kahveci dağına çıktığı güvenlik kameralarından çok net bir şekilde görülüyor. Görüntülerde Sümeyye’nin kayalık yamaçtan tekrar indiğini düşünüyoruz. Ayrıca şu ana kadar incelenen kamera görüntüleri Sümeyye’nin Kahveci dağında görüldüğü ana kadar olan kısımları içeriyor. Ancak görüntülerin devamında yaklaşık 45 dakika sonrasında Kahveci dağının alt kısmında bulunan ve Kilise yolu olarak bilinen noktada tekrar görülüyor. Sümeyye bu görüntüde de Kahveci dağı istikametinden geldiği ve yola çıktığı çok açık bir şekilde görülüyor. Olaydan sonraki güvenlik ve KGYS kameralarının tekrar detaylı incelenmesini istiyoruz" dedi.

Satılmış, kayıp sürecinde evin dağınık olduğunun iddia ederek, "Evin dağınık olduğu görülüyor ancak resmi bildirim neden geç yapılıyor? Saatler boyunca neler yapıldı?. Evinde bulunan alkol şişelerine bakıldığında o kadar içkiyi bir insanın içmiş olma ihtimali yok. İçse bile sarhoş olacağından evden çıkması mümkün değil" diye konuştu.

Sümeyye'nin ölümünde cinayet şüphesi! Kahveci Dağı eteklerinde bulunmuştu

SÜMEYYE'NİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ İFADELER ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından emniyette ifade veren Sümeyye'nin dayısı Salim Yılmaz, Sümeyye Satılmış ile en son 1 Şubat’ta görüştüğünü, olay günü telefonla ulaşamadığını ve akşam saatlerinde eve gittiğinde kapının kilitli ve evin dağınık olduğunu fark ettiğini beyan etti.

Erkek arkadaşı İsmail Aytekin ise yaklaşık iki aydır birlikte olduklarını, aralarında zaman zaman tartışmalar yaşandığını ve olaydan bir gün önce kıskançlık nedeniyle tartıştıklarını söyledi. Aytekin, Sümeyye’nin maddi sıkıntıları bulunduğunu ve zaman zaman moral bozukluğu yaşadığını dile getirdi.

Sümeyye’nin arkadaşı Zülfiya Abdurassulova da olay günü görüntülü konuştuklarını, Satılmış’ın Kale civarında olduğunu söylediğini ve akşam saatlerinden sonra kendisine ulaşamadığını ifade etti.

Çalıştığı iş yerinin sahibi Süleyman A. ise Satılmış’ın yaklaşık 6 aydır gece resepsiyonisti olarak çalıştığını, iş yerinde ciddi bir problemi olmadığını söylerken, Baba Mustafa Satılmış ise kızının ölümüyle ilgili şüpheleri bulunduğunu belirterek bazı kişilerden şikayetçi olduğunu ifade etti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü, adli tıp raporunun beklendiği öğrenildi. Yetkililer, olayın intihar, kaza veya dış müdahale dahil tüm ihtimaller çerçevesinde değerlendirildiğini bildirdi.

