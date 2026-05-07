Yeni yargı paketi, toplumun büyük kesimini ilgilendiren konulara ev sahipliği yapıyor. Bunlardan biri ise süresiz nafaka uygulaması. Kısa süreli bir evlilik yapsa bile uzun yıllar boyunca nafaka ödemek durumunda kalan pek çok kişi 12. Yargı paketi ile çıkacak düzenlemeleri bekliyor.

Dinle Özetle

Süresiz nafakada geri sayım: Alt sınır gelecek, evli kalma süresi belirleyici olacak Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 78

HABERİN ÖZETİ Süresiz nafakada geri sayım: Alt sınır gelecek, evli kalma süresi belirleyici olacak 12. Yargı paketi ile süresiz nafaka uygulaması kalkacak ve nafaka süresine alt sınır getirilecek. Süresiz nafaka uygulaması rafa kalkacak ve nafakada alt sınır 5 yıl olacak. Uzun süreli evliliklerde hakim inisiyatif alarak nafaka süresini belirleyebilecek ancak evlilik süresinin yarısı esas alınacak. Evli çiftlerin ayrı yaşaması boşanma sebebi sayılabilecek. Yargılama süreçlerinin hızlandırılması amacıyla hakim artık hukuki konunun tespiti için bilirkişiye başvuramayacak. Duruşma araları 3 ayı geçmeyecek, 3 ayı aşan duruşma süreleri için hakim makul gerekçe yazacak.

NAFAKAYA ALT SINIR GELİYOR

Gelen ilk bilgilere göre ise süresiz nafaka uygulaması 12. Yargı paketi ile rafa kalkacak. Boşanma davalarında yeni bir devir açacak uygulama ile nafakada alt sınır 5 yıl olacak.

EVLİLİK SÜRESİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Diğer yandan uzun süreli evliliklerde hakim inisiyatif alarak nafaka süresini belirleyebilecek. Ancak bu konuda da belirleyici olarak evliliğin süresi baz alınacak. Evlilik süresinin yarısının esas alınması beklenen uygulama ile 20 yıl evli kalan biri 10 yıl nafaka ödeyebilecek.

Yine pakette yer alan düzenlemeye göre evli çiftlerin ayrı yaşaması da boşanma sebebi sayılabilecek.

İKİ DURUŞMA ARASI 3 AYI GEÇMEYECEK

Yargılama süreçlerinin hızlandırılması için de çalışmalar gerçekleştiriliyor. Yapılan düzenlemeler ile hakim artık hukuki konunun tespiti konusunda bilirkişiye başvuramayacak. Ayrıca, duruşma araları 3 ayı geçmeyecek. Eğer bir sonraki duruşma için süre 3 ayı geçiyorsa hakim, makul bir gerekçe yazmak zorunda olacak.