Süresiz nafakada geri sayım: Alt sınır gelecek, evli kalma süresi belirleyici olacak

Yeni yargı paketi, toplumun büyük kesimini ilgilendiren konulara ev sahipliği yapıyor. Bunlardan biri ise süresiz nafaka uygulaması. Kısa süreli bir evlilik yapsa bile uzun yıllar boyunca nafaka ödemek durumunda kalan pek çok kişi 12. Yargı paketi ile çıkacak düzenlemeleri bekliyor.
Gelen ilk bilgilere göre ise süresiz nafaka uygulaması 12. Yargı paketi ile rafa kalkacak. Boşanma davalarında yeni bir devir açacak uygulama ile nafakada alt sınır 5 yıl olacak.
Diğer yandan uzun süreli evliliklerde hakim inisiyatif alarak nafaka süresini belirleyebilecek. Ancak bu konuda da belirleyici olarak evliliğin süresi baz alınacak. Evlilik süresinin yarısının esas alınması beklenen uygulama ile 20 yıl evli kalan biri 10 yıl nafaka ödeyebilecek.
Yine pakette yer alan düzenlemeye göre evli çiftlerin ayrı yaşaması da boşanma sebebi sayılabilecek.
Yargılama süreçlerinin hızlandırılması için de çalışmalar gerçekleştiriliyor. Yapılan düzenlemeler ile hakim artık hukuki konunun tespiti konusunda bilirkişiye başvuramayacak. Ayrıca, duruşma araları 3 ayı geçmeyecek. Eğer bir sonraki duruşma için süre 3 ayı geçiyorsa hakim, makul bir gerekçe yazmak zorunda olacak.