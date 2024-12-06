Suriye Milli Ordusu Şam'a ilerliyor! Rusya ve İran desteği kesti, Esad masaya oturacak

06 Aralık 2024 13:21 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 13:46

Suriye'de yaşanan gelişmeler sonrasında, İran ve Rusya'nın Beşar Esad yönetimine verdiği destekler iyice kesilmiş durumda. Milli Suriye Ordusu önce Halep sonra İdlib ve Hama'yı rejim güçlerinden alarak, büyük bir alanın yönetimini ele geçirdi. Bugün yapılan operasyonlar sonrasında da Şam'dan bir önceki şehir olan Humus'u rejim güçlerinden kurtardılar. Suriye Milli Ordusu kazandıkları bölgelerde mezhep birliği yaparak bölgeden ayrılmış vatandaşları tekrardan Suriye topraklarına yerleşmeleri için de girişimlere başlamış durumda. Bölgede yaşanan gelişmeleri Tgrthaber.com'a değerlendiren Öğretim Görevlisi Yeliz Albayrak çok çarpıcı bilgiler verdi. İşte detaylar...

Suriye​'de yaşanan çatışmalar, bölgede yeni bir düzenin kurulacağını gösteriyor. Suriye Milli Ordusu​ ve HTŞ​ güçlerinin, Esad rejimine karşı verdikleri mücadele, şimdiye kadar olumlu sonuçlandı. Önce Halep sonra İdlib ve daha sonra da Hama'yı rejim güçlerinin elinden alan muhalif güçler, girdikleri her yerde Esad'a bağlı güçleri bertaraf etti. Suriye Milli Ordusunun yaptığı operasyonlar sonucunda Suriye'de yeni bir düzen kurulacak. Özellikle İran ve Rusya'nın Esad'a verdiği desteklerin azalmasıyla da iyice güç kaybeden rejim ordusu, şimdiden masaya oturmak için istekli olduklarını belirtti.

Bölgede şu ana kadar yaşanan gelişmeleri ve Suriye'nin geleceği noktasında olası durumları, tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel'e anlatan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğr. Gör. Yeliz Albayrak; 'Eğer önümüzdeki süreçte Beşar Esad'a destek gelmezse, Milli Suriye Ordusu Şam'a doğru hatta Deyrizor'a kadar ilerleyecek' diyerek çok çarpıcı mesajlar verdi.

İşte röportajın detayları:

SURİYE MİLLİ ORDUSU OLDUKÇA PROFESYONELCE İLERLİYOR!

Suriye Milli Ordusu ve HTŞ güçleri şu anda çok hızlı bir şekilde başladıkları operasyonlarına devam ediyor. Suriye Milli Ordusunun 'Özgürlük Şafağı Operasyonu Tel Rıfat bölgesinde PKK’ya karşı devam ederken HTŞ’nin de haritada yukarıdan aşağıya baktığınızda teker teker Şam'a doğru ilerlediğini görüyoruz ve bu ilerlemenin de çok da fazla bir mukavemetle karşılaşmadığını da biliyoruz.

Bir süredir zaten hazırlık olan bu bölgede, muhalif güçlerinin çok daha planlı olduğu, ellerinde daha modern askeri tesisatlar olduğunu, tek bir komuta altında hareket ettiklerini ve çok daha düzenli bir şekilde profesyonel bir şekilde devam ettiklerini görüyoruz.

RUSYA VE İRAN ESAD'A DESTEĞİ BIRAKMIŞ DURUMDA!

Önlerinde çok büyük bir direnişle karşılaşmadıklarından dolayı, Esad güçleriyle birlikte PKK/YPG güçleri de geri çekildikleri için, şu andaki hesap bu geri çekilmenin taktiksel olduğunu söylemiştik ki bugün hava saldırıları oldu.

Fakat bu hava saldırıları muhalif güçlerin Şam'a doğru ilerlemesinin Hama’dan sonra Humus'a ilerlemesinin Humus kırsalında şu anda devam eden çatışmaların önünü kesmesini yetecek derecede değil. Çünkü Esad’ın yardımcılarından yani Rusya'dan ve İran'dan yeterli derecede destek gelmediğini görüyoruz. Bu destek gelmediği için de Esad şu anda elindeki son kozlarıyla hareket edip Humus’a yaklaşılmasına müsaade etmemeye çalışıyor.

Ama elindeki asker sayısı da Hava Kuvvetleri sayısı da bunun için yeterli gelmeyecek ve muhalifler aldıkları bölgelerde yerlerinden edinmiş Suriye halkını da yanlarında geri getiriyorlar ve yıllarca İdlib'e göçmüş, Tel Rıfat’a göçmüş ve buralarda tutunmaya çalışan insanları da evlerine geri kazandırmaya çalışıyorlar.

MEZHEPSEL AYRILIKLAR SON BULDU!

Tutunmaları mümkün mü? Daha önce 2015, 2016 ya da 2017 yıllarında da bu gibi durumlarla karşılaşıldı. Bir ganimet kavgası ya da mezhepsel bir kavgaya tutuştukları için tutunamamışlardı. Esad güçleri ve Esad destekli diğer güçlerde bu bölgelere geri dönmüştü ancak şu anda bütün muhaliflerin birlikte hareket ettiğini ve geri döndükleri yerlerde daha temkinli davrandıklarını mezhepsel bir ayrılık olmaması içinde mücadele ettiklerini ve hep birlikte hareket ettiklerini katlanarak da sayıların da arttığını görüyoruz.

Bu durum belki geçmişten daha fazla ders çıkarttıklarını ve yeni ilerleyen harekette hâkim olunan toprakların kaybedilmemesi için daha hazırlıklı olduklarını aslında gösteriyor.

MİLLİ SURİYE ORDUSU ŞAM'A DOĞRU HAREKET EDECEK!

Rejimin tutumu tabi ki burada Şam’a yaklaşılmasıyla birlikte agresifleşti ama bu noktada yapılabilecek ellerinde bir şey yok. Ellerinden geleni yapacaklar ama müttefiklerden destek gelmediği sürece her şeyi bırakıp geri kaçtıklarını ve belirli ölçülerde bir direniş gösterdiklerini görüyoruz.

Tabi ki Hama ve Şam arasında 180 kilometre var ve çok hızlı hareket ediyorlar. Eğer beklenen destek Esad’a gelmezse ki gelmeyecek gibi görünüyor. Muhaliflerin Şam'a hatta Şam'dan da daha sonra Deyrizor’a veya Dera’ya gitmek istediklerini belirtiyorlar.

SURİYE'DE YENİ BİR DÜZEN KURULUYOR!

Esad’ı yeni bir anlaşmaya ve kurulacak yeni düzende masaya oturtmayı amaçladıklarını da bir taraftan söylüyorlar. Tabii ki bu durumda Esad’ı masaya getirebilirlerse ve bu zamana kadar hakimiyet altına aldıkları bölgelerde tutunabilirlerse, mecburen yeni bir düzen kurulmak zorunda kalacak. Şam çok tabii ki önemli bir nokta. Ama Şam'a gidene kadar Humus, Hama ve Halep bunlar da çok önemli yerlerdir.

Çünkü Suriye boyunca uzanan ve önemi çok fazla olan M5-M6 karayolunun önemli bir kısmı hem Suriye Milli Ordusu hem de muhaliflerin kontrolü altında. Bu da demektir ki İran’ın gönderdiği Şii milisler, PKK/YPG ve Esad güçlerinin birbiri arasındaki bütün bu koordine noktaları aslında muhalifler ve Suriye Milli Ordusu tarafından da kontrol ediliyor demektir ve birbirleri arasındaki bağlantı ve hatta Rusya’nın elinde tuttuğu Lazkiye askeri limanı arasındaki bağlantı bile şu anda kesilmiş durumda.

Bu sebeple Şam’a ilerlenmesi konusunda herhangi bir engel görünmüyor ama Şam’a gidildikten sonra da çok da hareketinde durulmayacağı ve Suriye’nin geri kalanını Fırat’ın hem doğusunu hem batısına yayılma gibi bir ivme gösterileceğini görebiliriz şu anda.