Suriyelilerin memleket hasreti son buluyor! Yayladağı Gümrük Kapısı’ndan geçişler başladı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

10 Aralık 2024 10:20 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 10:30

Suriye'deki tarihi otorite değişiminin yansımaları devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı. 13 Yıl önce kapatılan Yayladağı Gümrük Kapısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla açıldı. Sabahın erken saatlerinde memleketlerine dönmek isteyen sığınmacılar, sınır kapısına geldi. Ülkesine dönen Adem Bal, “Mutluyuz, dönüyoruz. Türkiye’ye teşekkür ediyorum, bizleri sığındırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederiz bizi ağırladığı için halkımızı ezdirmedi, sağ olsun.” sözlerine yer verdi.