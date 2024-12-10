Suriyelilerin memleket hasreti son buluyor! Yayladağı Gümrük Kapısı’ndan geçişler başladı
Suriye'deki tarihi otorite değişiminin yansımaları devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı. 13 Yıl önce kapatılan Yayladağı Gümrük Kapısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla açıldı. Sabahın erken saatlerinde memleketlerine dönmek isteyen sığınmacılar, sınır kapısına geldi. Ülkesine dönen Adem Bal, “Mutluyuz, dönüyoruz. Türkiye’ye teşekkür ediyorum, bizleri sığındırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederiz bizi ağırladığı için halkımızı ezdirmedi, sağ olsun.” sözlerine yer verdi.
Suriye’de çıkan iç savaş sebebiyle Hatay’ın Yayladağı ilçesinde bulunan Yayladağı Gümrük Kapısı, 13 yıl önce kapatılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, gümrük kapısının yeniden geçişlere açılacağını duyurdu.
Sabah saatlerinde Suriyeli birçok vatandaş Yayladağı Gümrük Kapısı’na gelerek ülkelerine dönmeye başladı.
Buradaki gümrük kapısına da İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ‘Mobil Hizmet Birimi’ tırı kurularak geçişleri en hızlı şekilde yapılmasına destek veriyor.
“CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HALKIMIZI EZDİRMEDİ”
Yayladağı Gümrük Kapısı’ndan ülkesine dönen Adem Bal, “Mutluyuz, dönüyoruz inşallah. Kimliğimi verip dönüyorum. Hayırlı olsun halkımıza, her emeği geçene teşekkür ediyorum. Türkiye’ye de teşekkür ediyorum, bizleri sığındırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederiz bizi ağırladığı için halkımızı ezdirmedi, sağ olsun.” sözlerine yer verdi.