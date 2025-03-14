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 | Suat Vilgen

Suriye’yi parçalama komplosu Türk istihbaratına takıldı: Teröristler ve Baasçılar birlikte çalışmış

Suriye'de mezhepler üzerinden başlatılmaya çalışılan kaosun Türkiye'nin çabalarıyla önlendiği ortaya çıktı. Baas rejiminin son kalıntıları olan ayrılıkçı Dürziler ile Nusayri çeteler ve PKK/YPG’nin birlikte hazırladığı komployu çözen Türk istihbaratı, Suriye yönetimine bilgi sağlayarak komployu püskürttü.

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Suriye’yi parçalama komplosu Türk istihbaratına takıldı: Teröristler ve Baasçılar birlikte çalışmış
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
14.03.2025
saat ikonu 07:30
|
GÜNCELLEME:
14.03.2025
saat ikonu 07:38

Suriye’de son temsilcisi Esad olan mezhepçi Baas rejiminin kalıntıları tarafından 6 Mart'ta düzenlenen darbe girişiminin perde arkası aralanmaya devam ediyor. Suriye yönetiminin ayaklanmayı büyük bir dikkatle bastırmasının Türkiye'nin desteği ile gerçekleştiği ortaya çıktı.

"TÜRKİYE UÇURUMUN KENARINDAN ALDI"

Türkiye gazetesinden Yıllmaz Bilgen'in haberine göre bölgeye son derece hakim olan Türk istihbaratı, yaptığı dinleme ve incelemelerde o gece Suveyda’da ayrılıkçı Dürziler, Lazkiye-Tartus sahil kesiminde Nusayri isyancılar ve PKK-YPG’nin ortak hareket ettikleri bir teşebbüs içinde olduklarını belirledi. Gazeteye konuşan Suriyeli Türkmen komutan Fehim İsa “Türkiye bizi DEAŞ ve PKK işgali ve tıpkı 2021 yılında İdlib’de olduğu gibi bir defa daha uçurumun kenarından aldı” dedi.

FEHİM İSA: 7-8 ÜLKENİN PARMAĞI VAR!

Fehim İsa daha ilk dakikalardan itibaren ayaklanmanın bastırılma sürecine kendilerinin de dâhil olduklarını ve 1.000 kişi ile sahaya indiklerini belirterek "Her şeyi bütün ayrıntılarına kadar hesaplamışlardı. Tuzaklar, kritik noktaların ele geçirilmesi, ‘Katliam var’ söylemi ve bunu destekleyecek görseller çok önceden hazırlanmıştı. Yapılan sorgulamalar, yazışma ve dinlemelerde yeter ki 24 saat direnin isyanın sonunda ‘Hepinizin federe devleti olacak’ garantisi verilmiş. Uluslararası müdahale planı da hazırdı. En az 7-8 ülke bu süreçte rol aldı" dedi.

AYNI ANDA TALİMAT ALDILAR

Darbe girişimi Lazkiye’de ilk kurşunur sıkılmasıyla başlarken aynı anda Suveyda ve PKK’ya da ‘Başlatın’ talimatı verildiğini belirten İsa, "Dürziler ise biraz geç kaldı ve bu grup o bölgede tahrik dozu cılız birkaç girişimin ötesine geçemedi. PKK-YPG ise önce Halep ardından Rakka aksını kullanarak çölden Şam’a yürüme planı ile her cephede harekete geçti. Çünkü Şam’ın bütün gücüyle Lazkiye’yi savunmaya gideceğini ve Deyrizor’dan Şam’a kadar sahada herhangi bir dirençle karşılaşmayacaklarını düşündüler" dedi.

BAASÇILAR VE PKK/YPG BİRBİRİNE DÜŞTÜ

Türkmen komutan İsa kısmen doğru olan bu planlamada PKK'nın hesap edemediği şeyin Türkiye’nin istihbarat etkinliği ve sahada kurduğu olağanüstü kara ve hava kalkanı olduğunu belirtti. Özellikle topçu birlikleri ve İHA-SİHA kalkanı sebebiyle teröristlerin hareket edemediğini belirten İsa "Türkiye, Allah’ın da yardımı ile gerçek manada bir kez daha Suriye’yi uçurumun kıyısından hayata döndürdü dersek abartı olmaz. İsyanın başarısız olmasının ardından Baas-Esad kalıntıları PKK-YPG’yi ihanetle suçladı. PKK’nın Şam’da masaya oturmasının sebeplerinden birisi de buydu." ifadelerini kullandı.

PAROLALARINA KADAR DEŞİFRE EDİLDİLER

Lazkiye isyanını bastırmada aktif rol üstlenen isimlerden Suriyeli Albay Zuheyir İslambuli de mezhep çatışması komplosuna ilişkin önemli bilgiler verdi. Tüm grupların saldırı emri ile birlikte harekete geçtğini belirten İslambuli, şunları paylaştı. "Hızlı bir biçimde iletişim ağları kurdular. Silah dağıtım merkezleri zaten bölge bölge daha önceden belirlenmişti. İsyancıların ilk andan itibaren en fazla silah ve cephane temin noktası Hımeymim Rus Askerî Üssü oldu. Paşa’nın çiftliğinden gizli bir geçit yaparak arka kapıdan binlerce silah ve cephane dağıtımı yapıldı. Fransa veya Fransa Sürgünü parolasını kullanarak istedikleri tüfek, roketatar, mermi, mayın ve benzeri savaş unsurlarını tedarik ettiler. Elimizde çok güçlü deliller var. Rusya, hava sahasının kapatılacağı sözü de verdi. İçeride sivil olarak gösterilenler arasında devrik rejimin suça karışmış Şebbiha unsurları ve üst düzey komutanları da var."

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