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 | Onur Kaya

Sürücüler dikkat! Havalimanı yolu trafiğe kapatıldı

Muş'ta gerçekleştirilen yol bakım çalışmaları sebebiyle Muş-Havalimanı yolu taşıt trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergaha yönlendirildi.

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Sürücüler dikkat! Havalimanı yolu trafiğe kapatıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 03:43
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 03:43

-Sultan Alparslan Havalimanı yolu, yol çalışması sebebiyle geçici olarak trafiğe kapatıldı. Kapatılan yola alternatif olarak yeni güzergah belirlendi.

HAVALİMANI YOLU TAŞIT TRAFİĞİNE KAPATILDI

Muş Karayolları 113. Şube Şefliği tarafından yapılan açıklamada, 49-14 KK numaralı Muş-Havalimanı yolunun yol yapım çalışmaları kapsamında taşıt trafiğine kapatıldığı bildirildi. Açıklamada, söz konusu yolun 14 Temmuz 2025 tarihinde saat 22.00 itibarıyla ulaşıma kapandığı belirtildi.

Sürücüler dikkat! Havalimanı yolu trafiğe kapatıldı

SÜRÜCÜLERE ALTERNATİF GÜZERGAH

Çalışmaların yürütüldüğü 0+000 ile 5+600 kilometreleri arasındaki kesimde ulaşımın sağlanamayacağı, bu nedenle sürücülerin alternatif güzergah olarak Sungu beldesinden geçen yolu kullanmaları gerektiği kaydedildi.

Sürücüler dikkat! Havalimanı yolu trafiğe kapatıldı

TRAFİK İŞARET VE LEVHALARINA DİKKAT!

Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için trafik işaret ve levhalarına dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayan yetkililer, çalışmaların hızlı bir şekilde tamamlanarak yolun yeniden ulaşıma açılmasının hedeflendiğini belirtti.

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ETİKETLER
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