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Tahliye talebi reddedilmişti! Mahkemeden Dilan Polat'a ikinci şok

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
08 Ağustos 2024 09:33 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 09:39
Tahliye talebi reddedilmişti! Mahkemeden Dilan Polat&#039;a ikinci şok

Gündemden düşmeyen Polat davasında yeni gelişmeler yaşandı. Tahliye isteyip ret kararı alan Dilan Polat'ın avukatları; ev hapsi de dahil olmak üzere tüm adli kontrol şartlarının uygulanabileceğini belirtti. Mahkeme ise, tüm taleplerini reddetti.

Dilan-Engin Polat çifti, hapisten çıkmak için her yolu deniyor. 

Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada yeni bir gelişme yaşandı.

Tahliye talebi reddedilmişti! Mahkemeden Dilan Polat'a ikinci şok - 1. Resim

Yargılamayı önümüzdeki ay görmeye başlayacak İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu 5 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Tahliye talebi reddedilmişti! Mahkemeden Dilan Polat'a ikinci şok - 2. Resim

TAHLİYE OLMAYINCA BİR BAŞVURU DAHA YAPILDI

Bu kararla dosyaya gelen son MASAK raporunun lehlerine ve Polat'ın sağlık sorunları olduğunu belirten Polat'ın avukatı tahliye talep etti.

Mahkeme kaçma şüphesi sebebiyle itirazı reddetti.

Bunun üzerine Polat cephesinden bir hamle daha geldi.

Tahliye talebi reddedilmişti! Mahkemeden Dilan Polat'a ikinci şok - 3. Resim

EV HAPSİ TALEP ETTİLER

Sabah’ın aktardığına göre tahliye talebinin reddine itiraz edildi.

Hatalı değerlendirilme yapıldığı belirtilerek yine tahliye istendi.

Tahliyeye karar verilmezse ev hapsi de dahil olmak üzere birden fazla adli kontrol hükümlerinin de uygulanarak tahliye edilebileceği belirtildi.

Tahliye talebi reddedilmişti! Mahkemeden Dilan Polat'a ikinci şok - 4. Resim

AVUKATI İTİRAZ ETTİ

Ancak yargılamayı yapacak İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi talebi reddetti.

Dilan Polat'ın avukatı bu karara da itiraz etti.

Böylelikle Dilan Polat'ın tutukluluk haline devam etmesi yönünde karar çıkmış oldu.

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Kaynak: tgrthaber.com
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