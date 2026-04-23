Tahran’da mahsur kalan THY uçağı yurda döndü!

ABD ve İsrail'in Şubat sonunda İran’a düzenlediği saldırılar sonrası Tahran İmam Humeyni Havalimanı’nda mahsur kalan THY’ye ait TC-JZG tescilli uçak, 55 gün sonra İstanbul Havalimanı’na teker koydu.

GİRİŞ:
23.04.2026
saat ikonu 20:58
|
GÜNCELLEME:
23.04.2026
saat ikonu 20:58

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik hava saldırılarıyla birlikte İran'ın hava sahasını kapatmasının ardından 'daki İmam Humeyni Havalimanı’nda mahsur kalan (THY) uçağı, 55 gün sonra Havalimanı'na dönüş yaptı.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik hava saldırıları nedeniyle İran hava sahasını kapatmasının ardından Tahran'da mahsur kalan Türk Hava Yolları (THY) uçağı, 55 gün sonra İstanbul'a döndü.
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlayan hava saldırıları sonrası İran hava sahasını kapatmasıyla THY uçağı Tahran'da mahsur kaldı.
TC-JZG tescilli Boeing 737-8F2 tipi yolcu uçağı, İran yerel saatiyle 14.14'te kalkış yaptı.
TK6895 sefer sayılı uçuş, 3 saat 37 dakikalık sürenin ardından Türkiye saatiyle 17.21'de İstanbul Havalimanı'na indi.
Uçak, 55 gün süren beklemenin ardından İstanbul'a dönmeden önce tüm teknik bakımlarından geçirildi.
14.14'TE KALKIŞ YAPTI

ABD ve İsrail’in 28 Şubat'ta başlayan hava saldırıları nedeniyle, İran hava sahasını kapatmışıyla bazı uçaklar mahsur kalmıştı. Tahran'da mahsur kalan THY’ye ait TC-JZG tescilli Boeing 737-8F2 tipi yolcu uçağı İran yerel saatiyle 14.14'te kalkış yaptı.

55 GÜNLÜK BEKLEYİŞ SONA ERDİ

TK6895 sefer sayısıyla uçuşunu gerçekleştiren THY uçağı, 3 saat 37 dakikalık uçuş süresinin ardından Türkiye saatiyle 17.21'de İstanbul Havalimanı'na inişini gerçekleştirdi. 55 gün boyunca uçuş gerçekleştirmeyen uçağın İstanbul seferi öncesi tüm teknik bakımlarının yapıldığı öğrenildi.

