Taksiciler Esnaf Odası'ndan İBB zammına tepki ve tehdit: Kontak kapatırız!

25 Temmuz 2024 15:10 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 15:12

İstanbul ulaşımı UKOME kararıyla öğrenci tek basım için yüzde yirmi oranında zamlandı

İstanbul ulaşımı UKOME kararıyla öğrenci tek basım için yüzde yirmi oranında zamlandı

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) temmuz ayı toplantısından toplu taşıma için zam kararı verildi. Böylece İstanbul'da toplu ulaşıma ücretleri yüzde 13 ila yüzde 20 oranında zamlandı.

BAŞKAN EYÜP AKSU'DAN SERT TEPKİ

Toplu taşımanın yanında taksi ücretlerinde de değişikliğe gidildi. Taksi indi-bindi ücreti 90 liradan 100 liraya, taksi açılış ücreti ise 30 liraya çıkarıldı. Ancak bu durum taksiciler tarafından tepkiyle karşılandı.

CNBC-e'de yer alan habere göre, zam oranının daha da arttırılması için teklifin yeniden alt komisyona gideceği kaydedilirken İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu da zam oranlarına sert tepki gösterip bir de tehdit savurdu.

Eyüp Aksu yaptığı açıklamada, “Esnafı hiçe sayan bu teklifi kabul etmiyoruz. Bu maliyetlerle kontak kapatırız” ifadelerini kullandı.

TAKSİCİLER YÜZDE 30 ZAM İSTİYOR

Taksicilerin yüzde 30 zam istediği, İBB'nin ise buna karşın teklifini yüzde 19'a yükselttiği öğrenildi. Müzakerelerin sonuç vermemesi sebebiyle ilk oran olan yüzde 13'ün UKOME oylamasında kabul edildiği ifade edildi.