Gündem
Tarihi Tophane Çeşmesi'ni yakan kişi belirlendi! Daha önce de yapmış

İstanbul'un 300 yıllık anıtlarından Tophane Meydan Çeşmesi gece saatlerinde ateşe verildi. Osmanlı döneminin tarihi miraslarından biri olan çeşmenin yangından ciddi hasar aldığı belirlendi. İstanbul Valiliği açıklama yaparak çeşmeyi yakanın 61 yaşındaki kişinin olduğunu açıkladı. Üstelik daha önce de aynı türde suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
08.03.2026
18:42
|
GÜNCELLEME:
08.03.2026
18:47

İstanbul’un 300 yıllık tarihi miraslardan olan Tarihi Tophane Çeşmesi'ni yakan kişinin kimliği belirlendi. İstanbul Valiliği yangını çıkaran kişinin sokakta yaşayan 61 yaşındaki O.G.Y olduğunu duyurdu. Şahsın daha önce de bu tür suçlara karıştığı belirlendi.

Tarihi Tophane Çeşmesi'ni yakan kişi belirlendi! Daha önce de yapmış

TARİHİ TOPHANE ÇEŞMESİ YAKILDI

Valilikten yapılan açıklamada, Beyoğlu ilçesi Kılıç Ali Paşa Mahallesi'nde bulunan ve 1732 yılında yaptırılan Tophane Meydan Çeşmesi'nin, 5 Mart'ta çıkan bir yangında zarar gördüğü belirtildi.

Tarihi Tophane Çeşmesi'ni yakan kişi belirlendi! Daha önce de yapmış

DAHA ÖNCE DE İBADETHANELERE VE MEZARLIKLARA ZARAR VERME VE YANGIN SUÇLARI İŞLEMİŞ

Olayın ardından emniyet birimlerince inceleme başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Yangını, sokakta yaşayan 61 yaşındaki O.G.Y'nin çıkardığı tespit edilmiştir. Şahıs hakkında yapılan incelemede ise şahsın, 'taksirle öldürme', '', 'ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme', 'kasten yaralama' gibi suçlardan 5 suç kaydının olduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, O.G.Y'nin "mala zarar verme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği kaydedildi.

Tarihi Tophane Çeşmesi'ni yakan kişi belirlendi! Daha önce de yapmış

TOPHANE ÇEŞMESİ'NİN TARİHİ

1732 yılında I. Mahmud döneminde inşa edilen ve Osmanlı mimarisinin zarif meydan çeşmelerinden biri olarak bilinen tarihi yapı, yaklaşık üç asırdır İstanbul’un en önemli simgeleri arasında yer alıyor. Tophane Meydanı’nda bulunan ve İstanbul'un üçüncü büyük çeşmesinin özellikle mermer yüzeylerinin lüle kısmında yakılan ateş nedeniyle zarar gördüğü görüldü. Tarihi esere verilen zarar, çevrede bulunanların da tepkisini çekerken, olayın kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Öte yandan, çeşmenin üzerindeki is ve kurumun temizlenmesi amacıyla ekiplerin çalışma yapacağı öğrenildi.

Tarihi Tophane Çeşmesi'ni yakan kişi belirlendi! Daha önce de yapmış
AKOM'dan soğuk hava ve poyraz uyarısı: Hava sıcaklıkları 10 derece birden düşecek
APP ve fontu farklı plaka nasıl ayırt edilir? EGM yapılacak işlemi adım adım açıkladı
ETİKETLER
#yangın
#tarihi eser
#Suç Kaydı
#İstanbul Valiliği
#Tophane Çeşmesi
#Gündem
