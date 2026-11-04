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Gündem
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 22:37
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 23:04

Tasfiye edilen fonlarda yatırımcılara ödenen tutar belli oldu

Soruşturma konusu olan ve tasfiye edilen fonlarla ilgili yatırımcılara ödenen tutar belli oldu. Toplam 117.6 milyar TL ödeme yapıldığı öğrenildi.

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Editor
 Selahattin Demirel
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Tasfiye edilen fonlarda yatırımcılara ödenen tutar belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 22:37
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 23:04

Başlatılan soruşturmayla gündemin baş sırasına oturan fonlarla ilgili spekülatif işlemlerden ötürü mağdur edilen yatırımcılara ödemeler sürüyor.

HABERİN ÖZETİ

Tasfiye edilen fonlarda yatırımcılara ödenen tutar belli oldu

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Fonların tasfiye sürecinde hem olağanüstü hem de olağan tasfiye kapsamında yatırımcılara toplamda 117,6 milyar TL ödeme yapıldığı bildirildi.
Olağanüstü tasfiye kapsamında 390 bin 219 yatırımcıya 62,2 milyar TL ödeme yapıldı.
Olağanüstü tasfiye kapsamındaki yatırımcılardan 133 bin 839'unun ana parasının tamamı karşılandı.
Olağan tasfiye kapsamında ise 55 bin 821 yatırımcıya toplam 55,4 milyar TL ödeme gerçekleştirildi.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.

OLAĞANÜSTÜ VE OLAĞAN TASFİYELERDE 117.6 MİLYAR TL ÖDEME YAPILDI

Fonların tasfiye sürecinde olağanüstü tasfiye kapsamında 390 bin 219 yatırımcıya 62,2 milyar TL yapıldığı öğrenildi. Bu yatırımcılardan 133 bin 839’unun ana parasının tamamının karşılandığı belirtildi.

Olağan tasfiye kapsamında ise 55 bin 821 yatırımcıya toplam 55,4 milyar TL ödeme gerçekleştirildiği bilgisi alındı.

 

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#Fön
#ödeme
#yatırımcı
#Tasfiye
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