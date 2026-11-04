Tasfiye edilen fonlarda yatırımcılara ödenen tutar belli oldu

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İstanbul
Başlatılan soruşturmayla gündemin baş sırasına oturan fonlarla ilgili spekülatif işlemlerden ötürü mağdur edilen yatırımcılara ödemeler sürüyor.
Fonların tasfiye sürecinde olağanüstü tasfiye kapsamında 390 bin 219 yatırımcıya 62,2 milyar TL ödeme yapıldığı öğrenildi. Bu yatırımcılardan 133 bin 839’unun ana parasının tamamının karşılandığı belirtildi.
Olağan tasfiye kapsamında ise 55 bin 821 yatırımcıya toplam 55,4 milyar TL ödeme gerçekleştirildiği bilgisi alındı.