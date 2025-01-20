Taziye evinde katliam yapmıştı! O cani kıskıvrak yakalandı

20 Ocak 2025 16:49 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 16:49

Gaziantep'in Nizip ilçesinde taziye evinde katliam yapan 2 kişinin ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına neden olan cani yakalandı. Olayda hayatını kaybeden 2 kişi ise bugün defnedildi.

Gaziantep'in Nizip​ ilçesinde dün akşam meydana gelen olayda; Yasin Ayar isimli şahıs, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan amca çocuğu kuzenlerine taziye evinde silahlı saldırı düzenledi.

Tetiğe peş peşe basan saldırgan daha sonrasında olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralılardan Cuma Ayar ve Şerif Sarıbayındır'ın hayatını kaybettiği belirlendi, yaralı 3 kişi ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Cuma Ayar ve Şerif Sarıbayındır'ın cenazesi, Gaziantep​ Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından Nizip ilçesinde defnedildi. Olayda hayatını kaybeden Şerif Sarıbayındır'ın ise başsağlığı için geldiği taziye evinde kurşunların hedefi olarak hayatını kaybettiği ve kuzenler arasındaki husumetle bir ilgisinin olmadığı öğrenildi.

SALDIRGAN GAZİANTEP'TE YAKALANDI

Olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan Yasin Ayar isimli saldırgan ise polis ekipleri tarafından Gaziantep'te yakalandı. Yakalanan zanlı karakola götürülürken olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.