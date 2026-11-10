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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 11:32
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 11:37

TBMM'de Atatürk'ü anma töreni düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Meclis'in ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen resmî törenle anıldı.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 11:32
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 11:37

Tören, Başkanvekili Yusuf Beyazıt'ın Meclis bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı. Ardından saat 09.05'te Meclis yerleşkesinde sirenlerin çalmasıyla birlikte tüm katılımcılar iki dakikalık saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından okundu.

HABERİN ÖZETİ

TBMM'de Atatürk'ü anma töreni düzenlendi

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
TBMM'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında bir tören düzenlendi.
Tören, TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt'ın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı.
Saat 09.05'te sirenler çaldı ve katılımcılar iki dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.
Törene TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, milletvekilleri, Meclis bürokratları ve personeli katıldı.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
TBMM'de Atatürk'ü anma töreni düzenlendi

TBMM Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törene; TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt, Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, TBMM İdare Amiri Mehmet Taytak, milletvekilleri, Meclis bürokratları ve personeli katıldı.

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ETİKETLER
#AK Parti
#TBMM
#Tbmm Başkanvekili
#Atatürk Anıtı
#İstiklal Marşı
#Yusuf Beyazıt
#Gündem
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