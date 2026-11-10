TBMM'de Atatürk'ü anma töreni düzenlendi

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İstanbul
Tören, TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt'ın Meclis bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı. Ardından saat 09.05'te Meclis yerleşkesinde sirenlerin çalmasıyla birlikte tüm katılımcılar iki dakikalık saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.
TBMM Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törene; TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, TBMM İdare Amiri Mehmet Taytak, milletvekilleri, Meclis bürokratları ve personeli katıldı.