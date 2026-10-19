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Gündem
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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 09:57

TBMM'de kritik hafta: Yatırım Fonlarının Tasfiyesine İlişkin Kanun Teklifi Genel Kurul’da

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni haftaya yoğun bir gündem ile başlıyor. Yatırım fonlarının tasfiyesine ilişkin kanun teklifi Genel Kurul’a gelirken, Türk Kızılay Kanunu Teklifi ve 2027 yılı bütçe görüşmeleri de bu hafta Meclis gündeminde yer alacak.

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Editor
 Şenay Yurtalan
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TBMM'de kritik hafta: Yatırım Fonlarının Tasfiyesine İlişkin Kanun Teklifi Genel Kurul’da
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 09:57

haftalık çalışmalarına 20 Ekim Salı günü başlayacak. Meclis’in ana gündem maddeleri arasında Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi yer alacak. Teklif kapsamında, tasfiyesine karar verilen fonların mal varlıklarının yönetimi, yatırımcıların zararlarının karşılanması ve geri kazanılan tutarların hak sahiplerine ödenmesine ilişkin düzenlemeler yer alıyor. Buna göre, belirlenen koşulları taşıyan yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılabilmesi öngörülüyor.

HABERİN ÖZETİ

TBMM'de kritik hafta: Yatırım Fonlarının Tasfiyesine İlişkin Kanun Teklifi Genel Kurul’da

Bilgi Okunma süresi 43 saniyeye düşürüldü.
TBMM Genel Kurulu haftalık çalışmalarına 20 Ekim Salı günü başlayarak tasfiyesine karar verilen yatırım fonları, Türk Kızılay Kanunu Teklifi ve bütçe görüşmelerini ele alacak.
Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi kapsamında, belirlenen koşulları taşıyan yatırımcılara en fazla 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılabilecek.
Fonların tasfiyesi SPK'nın gözetim ve denetiminde yürütülecek ve zarar veya kayıptan öncelikle fonun kurucusu ve/veya yöneticisi olan portföy yönetim şirketi sorumlu olacak.
Piyasa bozucu eylemler, bilgi suistimali veya piyasa dolandırıcılığı fiillerini işlediği tespit edilenlere fonların tasfiye ve geri kazanım hesabından ödeme yapılmayacak.
Türk Kızılay Kanunu Teklifi ile Türk Kızılay, uluslararası kuruluşlardan ve cemiyetlerden Türkiye'ye olağan veya olağanüstü hallerde gelen ayni ve nakdi yardımların alınması ve kullanılmasında tek yetkili kuruluş olacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2025 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin 21 Ekim Çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunuş yapacak.
Bilgi Okunma süresi 43 saniyeye düşürüldü.
TBMM'de kritik hafta: Yatırım Fonlarının Tasfiyesine İlişkin Kanun Teklifi Genel Kurul’da

TASFİYESİNE KARAR VERİLEN FONLARA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ ELE ALINACAK

Genel Kurul'da Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi de ele alınacak.

Teklifle, fonların tasfiyesi 'nın gözetim ve denetiminde tasfiye ile görevli kuruluşlar tarafından yürütülecek.

Kurulca belirlenen fonlarda, ilgili fonun tasfiye malvarlığından, net yatırım tutarı 1 milyon Türk lirasının altında olan yatırımcılar için bu tutarda, 1 milyon Türk lirası ve üzerinde olan yatırımcılar için ise en fazla 1 milyon Türk lirası ara ödeme yapılabilecek.

"Piyasa bozucu eylemler", "bilgi suistimali", "piyasa dolandırıcılığı" başlıklı hükümlerde düzenlenen fiillerin, SPK'nın 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla tasfiyesine karar verilen fonlar tarafından işlenmesi veya bu fonlarla birlikte hareket edilmesi ya da fonların iştirakiyle işlenmesi halinde bu fiilleri işlediği veya birlikte hareket ettiği Kurulca tespit edilenlere bu fonların tasfiye ve geri kazanım hesabından ödeme yapılmayacak.

TBMM'de kritik hafta: Yatırım Fonlarının Tasfiyesine İlişkin Kanun Teklifi Genel Kurul’da

ELKOYMA KARARI VERİLEBİLECEK

Düzenleme kapsamındaki fonlarla bağlantılı fiiller nedeniyle yürütülen soruşturmalar kapsamında CMK'nin ilgili hükümleri uyarınca elkoyma kararı verilebilecek.

"El konulan ve müsadere edilen malvarlığı değerleri ve geri kazanım hesabı" başlıklı hüküm kapsamında bulunmayan durumlar bakımından SPK, tasfiye işlemleri ile denetim ve inceleme sonuçlarını dikkate alarak her bir fon bakımından zarar veya kayıp tutarını, zarar veya kayıpta sorumluluğu bulunan gerçek ve tüzel kişileri ve sorumlu oldukları tutarları belirleyerek TMSF'ye bildirecek.

Geri kazanım hesabında biriken tutarlar, zorunlu masraflar düşüldükten sonra TMSF tarafından tasfiyeyle görevli kuruluşa, tasfiyenin tamamlanmış olması halinde ise SPK'nin bildirdiği fon pay sahiplerine ödenmek üzere YTM'ye aktarılacak. YTM, ödemeleri, katılma payı sahipliği oranında yapacak.

Zarar veya kayıptan öncelikle fonun kurucusu ve/veya yöneticisi olan portföy yönetim şirketi sorumlu olacak.

TBMM'de kritik hafta: Yatırım Fonlarının Tasfiyesine İlişkin Kanun Teklifi Genel Kurul’da

TÜRK KIZILAY KANUNU TEKLİFİ'NİN GÖRÜŞMELERİNE DEVAM EDECEK

İlk 3 maddesi kabul edilen teklifle, Türk Kızılay, Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve ülkelerin Kızılay ve Kızılhaç Milli Cemiyetlerinden Türkiye'ye olağan veya olağanüstü hallerde gelen ayni ve nakdi yardımların alınması ve kullanılması ile ilgili tek yetkili kuruluş olacak.

Olağanüstü dönemler ile afet, savaş ve çatışma zamanlarında Türkiye Kızılay Derneğinin faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere faaliyet bölgesinde bilfiil görev alan personele de nakdi tazminat ödenecek.

Kızılay şube ve temsilciliklerinin bulunduğu il ve ilçelerde, Kızılay il merkez şube başkanı ile ilçe şube başkanları da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetinin üyesi olacak.

TBMM'de kritik hafta: Yatırım Fonlarının Tasfiyesine İlişkin Kanun Teklifi Genel Kurul’da

2027 BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin 21 Ekim Çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunuş yapacak.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu, bazı KİT'lerin denetimini yapacak.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu gündemindeki konuları görüşecek.

Salı ve çarşamba günleri, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda milletvekillerine hitap edecek.

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ETİKETLER
#Cevdet Yılmaz
#tbmm genel kurulu
#Spk
#Türk Kızılay Kanunu Teklifi
#Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi
#Gündem
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