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 | Baran Aksoy

TBMM'de yoğun mesai: TSK'dan ihraçlar Cumhurbaşkanına bağlı olacak

TBMM Genel Kurulu'nu bu hafta yoğun bir gündem bekliyor. Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) 5, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) 3 üye seçilecek. KHK'da değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi de görüşülecek. Buna göre; TSK’dan ihraçlar da Cumhurbaşkanına bağlı olacak.

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TBMM'de yoğun mesai: TSK'dan ihraçlar Cumhurbaşkanına bağlı olacak
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.05.2025
saat ikonu 16:50
|
GÜNCELLEME:
18.05.2025
saat ikonu 16:52

TBMM Genel Kurulu, bu hafta Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyelikleri için yoğun mesai yapacak. Meclis, aynı zamanda çeşitli kanun tekliflerinin görüşmelerine de devam edecek.

5 ÜYE GİZLİ OYLAMA İLE BELİRLENECEK

HSK üyeleri, Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden oluşan Karma Komisyon tarafından belirlenen 15 aday arasından seçilecek. Genel Kurul; Yargıtay'dan 3, Danıştay'dan 1 ve avukatlar arasından 1 olmak üzere toplam 5 üyeyi gizli oylama ile belirleyecek.

SEÇİMLER HER ÜYE İÇİN AYRI AYRI YAPILACAK

Seçimler her üye için ayrı ayrı yapılacak. İlk turda, üyelerin üçte iki çoğunluğu aranacak. Bu çoğunluğun sağlanamaması durumunda, ikinci turda beşte üç çoğunluk yeterli olacak. İkinci turda da sonuç alınamazsa, en çok oyu alan iki aday arasında kura yöntemiyle seçim tamamlanacak. Öte yandan Genel Kurul, AK Parti, CHP ve İYİ Parti kontenjanlarından RTÜK'e 3 yeni üye seçecek.

TBMM'de yoğun mesai: TSK'dan ihraçlar Cumhurbaşkanına bağlı olacak

HSK ve RTÜK üyeleri seçimlerinin ardından Genel Kurul, ilk 10 maddesi kabul edilen Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek. Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, kurumların 2021 ve 2022 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri sürecek. Komisyon, bu haftaki toplantılarında, Türkiye Taşkömürü Kurumu ile Müesseseleri, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ile Marmara Teknokent AŞ'nin (MARTEK) bilanço ve netice hesaplarını ele alacak.

TBMM'de yoğun mesai: TSK'dan ihraçlar Cumhurbaşkanına bağlı olacak

"TSK’DAN İHRAÇLAR CUMHURBAŞKANINA BAĞLI OLACAK"

Plan ve Bütçe Komisyonu, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak. Bu teklife göre, çeşitli nedenlerle kuvvet komutanlıklarının rütbe karşılama oranlarında eksiklik veya fazlalık oluşması halinde personel ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla rütbe bekleme süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilebilecek. Ayrıca teklifle, disiplinsizlikle ilişkilendirilen subayların TSK’dan çıkarılmasına dair Cumhurbaşkanı yetkisi, Anayasa Mahkemesi kararı uyarınca 926 sayılı TSK Personel Yasası’na doğrudan hüküm olarak konulacak. Buna göre, TSK’dan ihraçlar da Cumhurbaşkanına bağlı olacak.

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