TBMM'den Rize ve Artvin için sevindiren karar: Atmacacılık geleneğine izin çıktı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında yapılan değişiklikle Rize ve Artvin'de yoğunlukla sürdürülen atmacacılık geleneğinin yasaklanması kararından dönüldü.

ATMACACILIK YASAL DÜZENLEMEYLE KORUNDU



4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında yapılan değişiklikle "geleneksel avcılık" faaliyetlerine ilişkin önemli bir adım atıldı. Düzenleme ile Karadeniz’in doğusunda özellikle Artvin, Hopa, Arhavi ve Pazar bölgelerinde yüzyıllardır sürdürülen atmacacılık geleneği hukuki bir çerçeveye kavuşturuldu.



FARUK ÇELİK: "KÜLTÜREL MİRAS KORUNDU"

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada düzenlemenin hem kültürel mirasın korunması hem de yaban hayatının sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından önemli olduğunu belirtti. Çelik, "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen düzenleme ile 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında geleneksel avcılık faaliyetlerine ilişkin önemli bir adım atılmıştır. Karadeniz’in doğusunda, özellikle Artvin, Hopa, Arhavi ve Pazar bölgelerinde yüzyıllardır sürdürülen atmacacılık geleneği bu düzenleme ile birlikte hukuki bir çerçeveye kavuşmuştur. Bu düzenleme ile birlikte hem bölge insanımızın kültürel mirası korunmuş hem de yaban hayatının sürdürülebilirliği gözetilerek denetimli ve bilimsel esaslara dayalı bir sistem oluşturulmuştur. Amacımız hiçbir zaman doğaya zarar veren bir anlayışı teşvik etmek değildir. Tam tersine doğayı koruyan, yaban hayatının dengesini gözeten ve aynı zamanda yerel kültürleri yaşatan dengeli bir yaklaşımı hayata geçirmek olmuştur. Uzun süredir bölgemizde haklı bir beklentiye dönüşen bu konuda çok şükür yanlıştan dönülmüştür. Karadeniz’imizin, Artvin’imizin ve bölgemizin kadim kültürlerinden biri olan atmacacılık geleneği yeniden hukuki zeminde karşılığını bulmuştur. Bu düzenlemenin yıllardır bu kültürü yaşatan atmaca severlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Temennimiz geleneksel değerlerimizin korunması, kültürel mirasımızın yaşatılması ve bunun da tabiatla, denetimle ve sorumlulukla birlikte sürdürülmesidir. Bölgemize, kültürümüze ve atmaca sever camiamıza hayırlı olsun" dedi.