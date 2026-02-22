TBMM'ye gönderilen dilekçeler şaşırttı! Üniversitede üniforma, yapay zekalı yargılama, dövmecilerin kapatılması

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
TBMM Dilekçe Komisyonu'na ocak ayında 2 bin 133 başvuru yapıldı. Komisyona kadınlardan gelen dilekçelerin sayısı 456 olurken, erkekler tarafından 1670 dilekçe gönderildi.
Komisyona en fazla başvuru adalet, sosyal güvenlik, sağlık ve mali işlemlere ilişkin konularda yapıldı. Gönderilen dilekçeler arasında dikkat çekici ve ilginç talepler de yer aldı.
Bir kişi, üniversitelerde hem akademik personele hem de öğrencilere üniforma zorunluluğu getirilmesi için yasal düzenleme yapılmasını talep etti.
Komisyona başvuran başka bir kişi ise açık alanlarda yürüyerek sigara içen kişilerin dumanına, külüne ve izmaritlerine maruz kalmanın toplum sağlığını ve çevre temizliğini olumsuz etkilediğini belirterek; yürüyerek sigara içilmesinin yasaklanmasını, açık alanlarda belirli sigara içme noktaları oluşturulmasını ve kurallara uymayanlara caydırıcı yaptırımlar uygulanmasını istedi.
Dilekçe Komisyonu'na gelen ilginç veya dikkati çeken taleplerden bazıları şöyle:
"Devlet memurlarının gün içinde saatlik izin alabilmesi, astroloji eğitimlerinin düzenlenmesi ve üniversitede bölüm açılması, ehliyet zorunluluğunun kaldırılması, yargı mensuplarının geç ve yanlış kararlarından sorumlu tutulması ve hükmedilen tazminatların kendilerine rücu edilmesi hususunda yasal düzenleme yapılması, dövmecilerin kapatılması, banka çalışanlarına yıpranma payı verilmesi, Milli Eğitim Bakanının öğretmenler tarafından seçilmesi, öğretmen atamalarında eğitim fakültesinde görev yapan akademisyenlerin görev alması, yolda tanımadığı insanlara şaka yapan veya videolarını çeken sosyal medya fenomenlerinin cezalandırılması, yapay zeka ile yargılama yapılması 'Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin adının 'Büyük Türkiye Millet Meclisi' olarak değiştirilmesi."
Bir kişi ise nişanlanmak için ailesinin onayını alma konusunda kendisine yardım edilmesini istedi. Komisyona mahkum ve hükümlüler için disiplin affı, öğrenci affı ve ehliyet affı konusunda düzenleme yapılması talebinde bulunanların sayısı da dikkati çekti.