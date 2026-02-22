Menü Kapat
Gündem
 Baran Aksoy

TBMM'ye gönderilen dilekçeler şaşırttı! Üniversitede üniforma, yapay zekalı yargılama, dövmecilerin kapatılması

TBMM Dilekçe Komisyonu'na vatandaşlar tarafından gönderilen bazı dilekçeler oldukça dikkat çekti. Üniversitelerde astroloji bölümü açılmasından dövmecilerin kapatılması, Influencerların cezalandırılması, yapay zeka ile yargılama yapılmasına ve üniversite öğrencileri ile akademik personele kıyafet zorunluluğu getirilmesine kadar çok sayıda başvuru yapıldı.

TBMM'ye gönderilen dilekçeler şaşırttı! Üniversitede üniforma, yapay zekalı yargılama, dövmecilerin kapatılması
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.02.2026
15:10
|
GÜNCELLEME:
22.02.2026
15:37

TBMM Dilekçe Komisyonu'na ocak ayında 2 bin 133 başvuru yapıldı. Komisyona kadınlardan gelen dilekçelerin sayısı 456 olurken, erkekler tarafından 1670 dilekçe gönderildi.

HABERİN ÖZETİ

TBMM'ye gönderilen dilekçeler şaşırttı! Üniversitede üniforma, yapay zekalı yargılama, dövmecilerin kapatılması

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
TBMM Dilekçe Komisyonu'na ocak ayında 2 binden fazla başvuru yapılırken, en çok adalet ve sosyal güvenlik konuları öne çıktı, ayrıca üniversitede üniformadan nişan yardımına kadar çok çeşitli ve ilginç talepler de alındı.
TBMM Dilekçe Komisyonu'na ocak ayında toplam 2.133 başvuru yapıldı.
Başvuruların büyük çoğunluğu erkeklerden (1.670) gelmiş olup, en çok adalet, sosyal güvenlik ve sağlık konuları öne çıktı.
Gelen talepler arasında üniversitede üniforma zorunluluğu ve açık alanda yürüyerek sigara içme yasağı gibi dikkat çekici öneriler yer aldı.
Devlet memurlarına saatlik izin, astroloji eğitimi, ehliyet zorunluluğunun kaldırılması ve yapay zeka ile yargılama gibi farklı konular da talep edildi.
Komisyona ayrıca nişan için aile onayı yardımı, disiplin affı, öğrenci affı ve ehliyet affı gibi çeşitli af talepleri de iletildi.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.

Komisyona en fazla başvuru adalet, sosyal güvenlik, sağlık ve mali işlemlere ilişkin konularda yapıldı. Gönderilen dilekçeler arasında dikkat çekici ve ilginç talepler de yer aldı.

ÜNİVERSİTEDE ÜNİFORMA ZORUNLULUĞU

Bir kişi, üniversitelerde hem akademik personele hem de öğrencilere üniforma zorunluluğu getirilmesi için yasal düzenleme yapılmasını talep etti.

TBMM'ye gönderilen dilekçeler şaşırttı! Üniversitede üniforma, yapay zekalı yargılama, dövmecilerin kapatılması

AÇIK ALANDA İÇİLEN SİGARA

Komisyona başvuran başka bir kişi ise açık alanlarda yürüyerek sigara içen kişilerin dumanına, külüne ve izmaritlerine maruz kalmanın toplum sağlığını ve çevre temizliğini olumsuz etkilediğini belirterek; yürüyerek sigara içilmesinin yasaklanmasını, açık alanlarda belirli sigara içme noktaları oluşturulmasını ve kurallara uymayanlara caydırıcı yaptırımlar uygulanmasını istedi.

TBMM'ye gönderilen dilekçeler şaşırttı! Üniversitede üniforma, yapay zekalı yargılama, dövmecilerin kapatılması

GELEN DİLEKÇELER ŞOKE ETTİ

Dilekçe Komisyonu'na gelen ilginç veya dikkati çeken taleplerden bazıları şöyle:

"Devlet memurlarının gün içinde saatlik izin alabilmesi, astroloji eğitimlerinin düzenlenmesi ve üniversitede bölüm açılması, ehliyet zorunluluğunun kaldırılması, yargı mensuplarının geç ve yanlış kararlarından sorumlu tutulması ve hükmedilen tazminatların kendilerine rücu edilmesi hususunda yasal düzenleme yapılması, dövmecilerin kapatılması, banka çalışanlarına yıpranma payı verilmesi, Milli Eğitim Bakanının öğretmenler tarafından seçilmesi, öğretmen atamalarında eğitim fakültesinde görev yapan akademisyenlerin görev alması, yolda tanımadığı insanlara şaka yapan veya videolarını çeken sosyal medya fenomenlerinin cezalandırılması, yapay zeka ile yargılama yapılması 'Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin adının 'Büyük Türkiye Millet Meclisi' olarak değiştirilmesi."

NİŞAN İÇİN YARDIM İSTEDİ

Bir kişi ise nişanlanmak için ailesinin onayını alma konusunda kendisine yardım edilmesini istedi. Komisyona mahkum ve hükümlüler için disiplin affı, öğrenci affı ve ehliyet affı konusunda düzenleme yapılması talebinde bulunanların sayısı da dikkati çekti.

