Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Tefecilere büyük darbe! 150 milyonluk mal varlığına el konuldu

Antalya'nın Serik ilçesinde haksız kazanç sağlayan tefecilere büyük bir darbe indirildi. Operasyonda 3 şüpheli tutuklanırken 149 milyonluk mal varlığına el konuldu.

GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 10:54
|
GÜNCELLEME:
21.04.2026
saat ikonu 10:54

Antalya’nın Serik ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, haksız kazanç sağlayan kişilere büyük bir darbe vurdu.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Serik ilçesinde düzenlediği operasyonla tefecilik ve kara para aklama suçlarına karışan bir şebekeyi çökertti.
Operasyon sonucunda S.C., M.Y., H.K. ve M.O.Y. isimli şahısların da aralarında bulunduğu toplam 5 şüpheli belirlendi.
Şüphelilerin tefecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına karıştığı tespit edildi.
Şüphelilere ait, güncel piyasa değeri yaklaşık 149 milyon TL olan menkul ve gayrimenkullere el konuldu.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yürütülen titiz soruşturma sonucunda; S.C., M.Y., H.K. ve M.O.Y. isimli şahısların da aralarında bulunduğu toplam 5 şüphelinin “tefecilik” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarına karıştıkları belirlendi.

149 MİLYON TL'LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Jandarma ekiplerinin yaptığı detaylı incelemeler ve Başsavcılığın talimatları doğrultusunda, şüphelilerin tefecilik ağı üzerinden elde ettikleri değerlendirilen mal varlıkları mercek altına alındı. Soruşturma kapsamında, şüphelilere ait olup güncel piyasa değeri yaklaşık 149 milyon TL’yi bulan menkul ve gayrimenkullere (çok sayıda araç, arsa, tarla ve mesken) kara para aklama suçu kapsamında el konuldu.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından Serik Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 5 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheli hakkında adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmalarına karar verildi.

