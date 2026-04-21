Tefecilere büyük darbe! 150 milyonluk mal varlığına el konuldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Antalya’nın Serik ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, haksız kazanç sağlayan kişilere büyük bir darbe vurdu.
Yürütülen titiz soruşturma sonucunda; S.C., M.Y., H.K. ve M.O.Y. isimli şahısların da aralarında bulunduğu toplam 5 şüphelinin “tefecilik” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarına karıştıkları belirlendi.
Jandarma ekiplerinin yaptığı detaylı incelemeler ve Başsavcılığın talimatları doğrultusunda, şüphelilerin tefecilik ağı üzerinden elde ettikleri değerlendirilen mal varlıkları mercek altına alındı. Soruşturma kapsamında, şüphelilere ait olup güncel piyasa değeri yaklaşık 149 milyon TL’yi bulan menkul ve gayrimenkullere (çok sayıda araç, arsa, tarla ve mesken) kara para aklama suçu kapsamında el konuldu.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından Serik Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 5 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheli hakkında adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmalarına karar verildi.