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‘Teğmenler’ savunmasındaki ‘ajan’ kelimesiyle ilgili açıklama geldi!

MSB'nin ihraç edilen beş teğmen hakkındaki davada, genç subaylar hakkında "ajan" ifadesine yer vermesine ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, bilgilerin kamuoyunu manipüle etmeye yönelik olduğu ifade edildi.

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‘Teğmenler’ savunmasındaki ‘ajan’ kelimesiyle ilgili açıklama geldi!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
30.04.2025
saat ikonu 14:18
|
GÜNCELLEME:
30.04.2025
saat ikonu 14:18

İhraç edilen teğmenlerle ilgili savunmasında 'ajan' kelimesinin kullanılmasıyla ilgili yanıltıcı bilgilere Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'MANİPÜLATİF HABERLERE KONU EDİLİYOR'

"TSK'dan ihraç edilen teğmenlerle ilgili bakanlık savunmasında geçen, "ajan" ifadesinin çarpıtılarak manipülatif haberlere konu edildiği tespit edilmiştir.

Bahse konu bakanlık savunmasında kullanılan ‘ajan’ kelimesi, “idare ajanı” terimi olup, devlet tüzel kişiliği veya diğer yönetim idareleri adına kamusal faaliyetleri yürüten kamu görevlisine verilen isimdir.

'ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ'

"İdare ajanı" terimi; kamu görevi icra edenler için literatürde sıklıkla kullanılan hukuki bir terimdir ve memur, hakim, savcı, asker, akademisyen gibi diğer özel nitelikli kamu görevlilerini kapsamaktadır.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

https://x.com/dmmiletisim/status/1917519906951594075

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