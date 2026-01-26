Menü Kapat
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Tehdit mesajları almışlardı! Atlas Çağlayan'ın ailesi için koruma tedbiri talep edildi

İstanbul Güngören’de "yan bakma" tartışması sonucu bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan’ın ailesi, kendilerine yönelik tehdit mesajları üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Savcılık aile için koruma tedbiri talep ederken, soruşturma Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından derinleştiriliyor.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
26.01.2026
20:50
|
GÜNCELLEME:
26.01.2026
21:04

İstanbul Güngören’de bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın anne ve babası, ‘tehdit’ içerikli mesajlara ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gelerek ‘müşteki’ sıfatıyla ifade verdi. İfadenin ardından savcılığın mahkemeden acılı aile için koruma tedbiri talep ettiği öğrenildi.

Tehdit mesajları almışlardı! Atlas Çağlayan'ın ailesi için koruma tedbiri talep edildi

16 YAŞINDAKİ ATLAS KATLEDİLDİ

Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak’ta 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında meydana gelen olayda iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra ’yan bakma’ nedeniyle tartışma çıkmış, tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüş, bıçaklı kavgada 15 yaşındaki E.Ç., sustalı olarak tabir edilen bıçakla 16 yaşındaki Atlas Çağlayan’ı yaralamıştı.

Ağır yaralanan Atlas hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş, E.Ç. suç aleti bıçak ile yakalanarak gözaltına almıştı. E.Ç. ardından tutuklanarak çocuk kapalı cezaevine gönderilmişti.

Tehdit mesajları almışlardı! Atlas Çağlayan'ın ailesi için koruma tedbiri talep edildi

ANNE VE BABA ŞİKAYETÇİ OLDU

Öte yandan, yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Hayatını kaybeden Atlas Çağlayan’ın annesi Gülhan Ünlü ile babası Cüneyt Çağlayan, kendilerine gönderilen tehdit mesajları sonrası Bakırköy Adalet Sarayı’na gelerek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda ‘müşteki’ sıfatıyla ifade verdi. Ayrıca acılı aile, ifade işlemlerinin ardından, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman ile görüştü. Aile, görüşmenin ardından adliyeden ayrıldı. Savcılığın Atlas’ın anne, baba ve kardeşine yönelik koruma tedbiri talep ettiği öğrenildi.

