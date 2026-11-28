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İstanbul
İzmir futbolunun merakla beklenen randevularından biri olan "Yarımada Derbisi", bu kez saha içindeki oyundan çok tribün ve saha kenarında yaşananlarla gündeme oturdu. 8 Kasım tarihinde İmren Alaçatıspor ile Çeşme Belediyespor arasında oynanan kritik müsabakada yaşanan ihlal, yargıya taşındı.
Karşılaşmanın oynandığı esnada stadyumdaki tel örgüleri aşarak doğrudan müsabaka alanına giriş yaptığı tespit edilen Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin bu hareketi mercek altına alındı. Yetkililer, söz konusu eylemin ardından Denizli hakkında yasal süreç başlattı.
Edinilen bilgilere göre, Başkan Denizli hakkında yürütülen soruşturma 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde ele alınıyor. İlgili kanunun müsabaka alanına yetkisiz girişleri düzenleyen maddesi uyarınca, bu tür ihlallerde bulunan kişiler için 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası öngörülüyor.