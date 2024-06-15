Telefon üzeri ülkeye sokmuşlar! 15 ilde eş zamanlı operasyon, gözaltına alınan 24 şüpheliden 6'sı tutuklandı

15 Haziran 2024 16:35 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 16:44

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde müstehcen yayın yapan ve satanlara yönelik 15 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 6'sının tutuklandığı 10'unun da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı açıklandı.

TELEFON ÜZERİ ÜLKEYE SOKMUŞLAR!

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, mesajlaşma uygulaması üzerinden, müstehcen yayınlarını ülkeye sokan, satan, yayın yapan ve depolayanlara yönelik 11 Haziran tarihinde operasyon düzenlendi.

15 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON, GÖZALTINA ALINAN 24 ŞÜPHELİDEN 6'SI TUTUKLANDI

Manisa merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Muğla, Balıkesir, Bursa, Denizli, Aksaray, Tekirdağ, Amasya, Kocaeli, Samsun ve Osmaniye olmak üzere 15 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden alınan ifadeler ve incelenen materyallerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken 10 şüpheli şahın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Operasyonda gözaltına alınan şahıslar popüler mesajlaşma uygulaması üzerinden yaşı küçük şahısların müstehcen yayınlarını ülkeye sokmak, satmak, yaymak, depolamak suçundan işlem gördüğü öğrenildi.