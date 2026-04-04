TEM Otoyolu’nda feci kaza! 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
TEM Otoyolu'nun Cankurtaran mevkisinde aralıksız süren sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığını görmeyen sürücüler peş peşe kazaya karıştı. 1'i panelvan minibüs, 9'u otomobil olmak üzere toplam 10 araç birbirine girdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Zincirleme kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti bir süre ulaşıma kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.