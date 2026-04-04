TEM Otoyolu'nun Cankurtaran mevkisinde aralıksız süren sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığını görmeyen sürücüler peş peşe kazaya karıştı. 1'i panelvan minibüs, 9'u otomobil olmak üzere toplam 10 araç birbirine girdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ TEM Otoyolu’nda feci kaza! 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var TEM Otoyolu'nun Cankurtaran mevkisinde yoğun sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 araç birbirine girdi ve 6 kişi yaralandı. Kaza, aralıksız süren sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda meydana geldi. Toplam 1 panelvan minibüs ve 9 otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu ve trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

FECİ KAZADA 6 YARALI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Zincirleme kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

ANKARA İSTİKAMETİ KISA SÜRELİĞİNE TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti bir süre ulaşıma kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.