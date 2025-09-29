Termik santralde yangın paniği! Ekiplerin müdahalesiyle felaket önlendi

İstanbul
Kangal ilçesine 25 kilometre mesafede bulunan Hamal Köyü mevkiindeki Kangal Termik Santrali'nin bacasında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen sebeplerden ortaya çıkan yangın hakkında bilgi verilmesi üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, Sivas Belediyesi, Kangal Belediyesi, çevre ilçe belediyeler ve Kangal Termik Santrali itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin, soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, soğutma çalışmaları devam eden yangında dumandan etkilenen veya yaralanan olmadığını söyledi.