Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Yangında küçük kızını kurtardı, evi gözü önünde kül oldu

Antalya’nın Kepez ilçesinde bir sokakta müstakil gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan 13 yaşındaki Burcu Can, babası ve komşular tarafından kurtarıldı. Ancak ekiplerin yardımına koştuğu ev alevler içinde yandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.09.2025
saat ikonu 09:26
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
saat ikonu 09:26

’da saat 18.00 sıralarında ilçesi Beşkonak Mahallesi 4402 sokak ile Altınova Caddesi arasında bulunan çıkmaz sokakta korkutan bir meydana geldi. Alaaddin Can'a ait müstakil gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İkametten çıkan dumanları gören vatandaşlar 112’ye haber verdi.

Ancak kısa sürede gecekonduyu saran alevler nedeniyle vatandaşların çabası yetersiz kaldı. İhbarla verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip yangına müdahale etti.

EV TAMAMEN KÜLE OLDU

Yangın sırasında evde bulunan 13 yaşındaki Burcu Can, babası ve komşular tarafından evden çıkartıldı. Yangını haber alarak çalıştığı işyerinden koşarak gelen Alaaddin Can'ın büyük kızı ise evlerinin alevler içinde yandığını görünce sinir krizi geçirdi. Kısa süreli baygınlık geçiren genç kadın komşuları ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından sakinleştirildi. Ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık çalışması ile söndürülen gecekonduda soğutma çalışmaları yapılırken, ev sahibi Alaaddin Can küle dönen evi ve eşyalarını pencere korkuluklarına dayanarak bir süre çaresiz şekilde izledi. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

"DUMANLARI GÖRDÜM, EVDEN İLK KIZIMI ÇIKARDIM"

Mesaisini tamamlayarak işyerine dönerken sokaktan yükselen dumanları gördüğünü geldiğinde ise kendi evinin alevler içinde olduğunu söyleyen ev sahibi Aladdan Can, "İşten geliyordum, ana caddeden eve döndükten sonra duman çıkmaya başladı. Koştum, ilk çocuğu çıkardım. 13 yaşındaki kızım içerdeydi. Ondan sonra bir daha içeriye giremedik. 5 dakika içinde evin her yanını sardı. Tamamen yandı, hiç bir şey kalmadı. Tırnak makası kadar dahi bir şey kalmadı. Evimiz, eşyamız, yatağımız, yorganımız, kıyafetimiz, arabamın anahtarına varasıya kadar yandı. Yetkililerden bu evi tekrar ayağa kaldırmak için yardım bekliyorum" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Antalya'da korkutan yangın
ETİKETLER
#yangın
#antalya
#kepez
#gecekondu
#Yangın Müdahalesi
#Ev Teknolojisi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.