Teröristler için yasal düzenleme nasıl olacak? Fatih Atik şartları açıklayıp tarih verdi: MİT ve TSK detayı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Terörsüz Türkiye süreci çalışmalarını Meclis çatısı altında yürüten Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun üyelerinden olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, süreçle ilgili yaptığı son açıklamada terör örgütü PKK’nın silah bırakmasının güvenlik birimlerince teyit edilmesinin ardından "Umut Hakkı" ve teröristlere yönelik infaz düzenlemelerinin yasalaşabileceğini söyledi.
Konunun değerlendirildiği TGRT Haber'in Medya Kritik programında Fatih Atik önemli bilgiler paylaştı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Atik, süreçte teröristlerle ilgili yapılacak yasal düzenlemenin sadece PKK'lı teröristleri kapsadığını belirtti.
Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecinin ardından son dönemde bazı teröristlerin teslim olduğunu söyleyen Atik, yapılacak yasal düzenlemenin teröristler için nasıl uygulanacağını da bir örnek üzerinden anlattı.
"Atıyorum Nusaybin Lisesi'nde okuyan bir genç örgüte katıldı, dağa çıktı veya yurt dışına çıktı." diyen Atik, şu ifadeleri kullandı:
"Fakat güvenlik kaynaklarının elindeki bilgilere göre herhangi bir eyleme katılmadı. Gelip hakim karşısına çıkıp serbest kalacak. 5 yıl denetim herkese olacak. Yeni bir suç işlemesi durumunda tekrar ceza alma durumu söz konusu ama onun dışında terör örgütü üyeliği ceza ertelemesine alınacak.
Suriye ve Irak'ta şu ana kadar 9-10 bin civarında bir sayıdan söz ediliyor. Önümüzdeki aylarda bu yasaların çıktığını göreceğiz. Ramazan Bayramı'ndan sonra yaza kadar bu yasama dönemi sonuna kadar bu çerçeve yasa çıkar. Ama silah bırakma ve kendini feshetme birinci şart. MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri bu raporu getirmezse bu yasalar çıkmaz."