Terörsüz Türkiye süreci çalışmalarını Meclis çatısı altında yürüten Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun üyelerinden olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, süreçle ilgili yaptığı son açıklamada terör örgütü PKK’nın silah bırakmasının güvenlik birimlerince teyit edilmesinin ardından "Umut Hakkı" ve teröristlere yönelik infaz düzenlemelerinin yasalaşabileceğini söyledi.

HABERİN ÖZETİ Teröristler için yasal düzenleme nasıl olacak? Fatih Atik şartları açıklayıp tarih verdi: MİT ve TSK detayı Terörsüz Türkiye süreci kapsamında, PKK'nın silah bırakması güvenlik birimlerince teyit edilirse, eyleme katılmamış PKK'lı teröristlere yönelik "Umut Hakkı" ve infaz düzenlemelerinin yasalaşarak denetimli serbestlikle salıverilme imkanı doğabileceği belirtildi. PKK'nın silah bırakması güvenlik birimlerince teyit edilirse "Umut Hakkı" ve infaz düzenlemeleri yasalaşabilecek. Yasal düzenleme, yalnızca eyleme katılmamış PKK'lı teröristleri kapsayacak ve denetimli serbestlik öngörecek. Serbest kalan teröristler 5 yıl denetim altında olacak ve yeni bir suç işlemeleri durumunda tekrar ceza alacak. Yasaların çıkışının temel şartı, MİT ve TSK'nın PKK'nın silah bıraktığı ve kendini feshettiği yönünde rapor sunmasıdır. Suriye ve Irak'ta 9-10 bin civarında PKK'lı terörist olduğu tahmin ediliyor ve yasaların bu yasama dönemi sonuna kadar çıkması bekleniyor.

Konunun değerlendirildiği TGRT Haber'in Medya Kritik programında Fatih Atik önemli bilgiler paylaştı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Atik, süreçte teröristlerle ilgili yapılacak yasal düzenlemenin sadece PKK'lı teröristleri kapsadığını belirtti.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecinin ardından son dönemde bazı teröristlerin teslim olduğunu söyleyen Atik, yapılacak yasal düzenlemenin teröristler için nasıl uygulanacağını da bir örnek üzerinden anlattı.

"EYLEME KATILMAYAN TERÖRİST SERBEST KALACAK"

"Atıyorum Nusaybin Lisesi'nde okuyan bir genç örgüte katıldı, dağa çıktı veya yurt dışına çıktı." diyen Atik, şu ifadeleri kullandı:

"Fakat güvenlik kaynaklarının elindeki bilgilere göre herhangi bir eyleme katılmadı. Gelip hakim karşısına çıkıp serbest kalacak. 5 yıl denetim herkese olacak. Yeni bir suç işlemesi durumunda tekrar ceza alma durumu söz konusu ama onun dışında terör örgütü üyeliği ceza ertelemesine alınacak.

"9-10 BİN CİVARI TERÖRİST VAR"

Suriye ve Irak'ta şu ana kadar 9-10 bin civarında bir sayıdan söz ediliyor. Önümüzdeki aylarda bu yasaların çıktığını göreceğiz. Ramazan Bayramı'ndan sonra yaza kadar bu yasama dönemi sonuna kadar bu çerçeve yasa çıkar. Ama silah bırakma ve kendini feshetme birinci şart. MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri bu raporu getirmezse bu yasalar çıkmaz."