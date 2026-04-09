Teslime Hanedan cinayetinde karar: 'İntihar' demişti, sevgilisine ağırlaştırılmış müebbet!

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında, geçtiğimiz Ağustos ayında Türkiye’yi yasa boğan Teslime Hanedan cinayetiyle ilgili adalet yerini buldu. 6 Ağustos 2025 tarihinde Kalfaköy yolu üzerindeki bir zeytinlikte başından vurulmuş halde bulunan genç kadının ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan erkek arkadaşı Efe F., en üst sınırdan ceza aldı.

"UYGULAMADAN BULUP GELDİM" DEMİŞTİ

Duruşmada dinlenen sağlık personelleri, olay gününe dair çarpıcı detaylar paylaştı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık görevlisi G.K., karşılaştıkları manzarayı şu sözlerle anlattı: "Olay yerine vardığımızda hasta nefes almıyordu. Yanındaki erkek şahıs, kız arkadaşına ulaşamadığını ve telefonundaki uygulama üzerinden yerini tespit ederek buraya geldiğini söyledi."

Bir diğer tanık sağlık personeli İ.A. ise sanığın olay anındaki panik haline dikkat çekerek, sanığın ısrarla "Teslime canına kıydı" dediğini ifade etti. SEGBİS aracılığıyla bağlanan tanık A.P. de olay sonrası sanığın bir süre konuşamadığını ve sessiz kaldığını belirtti.

MAHKEME "İNTİHAR" DEĞİL "CİNAYET" DEDİ

Savunmasında suçlamaları reddeden ve Teslime’nin intihar ettiğini ileri sürerek beraatını isteyen sanık Efe F.’nin talebi mahkeme heyeti tarafından kabul görmedi. İddia makamı, sanığın olayı daha önceden planladığını ve cinayete "intihar süsü" vermeye çalıştığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, toplanan deliller ve tanık beyanları ışığında sanığın "kadına karşı nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan ise 2 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

AİLE KARARDAN MEMNUN: "ÇOCUĞUMUN KANI YERDE KALMADI"

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan baba Beytullah Hanedan, "Çocuğumun kanı yerde kalmadı. Adalet yerini buldu" diyerek buruk bir huzur yaşadığını ifade etti. Hanedan ailesinin avukatı Ahmet Çetinbilek ise hukuki sürecin devam edeceğini belirterek şunları söyledi: "Mahkeme, eylemin 'kadına karşı kasten öldürme' olduğuna kanaat getirdi. Biz dosyadaki tehdit mesajları, darp bulguları ve çelişkili ifadeler nedeniyle bu cinayetin aynı zamanda 'tasarlayarak' işlendiği görüşündeyiz. Bu noktada kararın 'tasarlama' yönünden de değerlendirilmesi için İstinaf Mahkemesi’ne itirazda bulunacağız. Ancak mevcut durumda verilen ağırlaştırılmış müebbet kararı, adaletin tesisi açısından çok kritiktir."

Yerel mahkeme aşamasının tamamlanmasının ardından, davanın gerekçeli kararının iki hafta içinde açıklanması bekleniyor.