Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Teslime Hanedan cinayetinde karar: 'İntihar' demişti, sevgilisine ağırlaştırılmış müebbet!

Aydın’ın Efeler ilçesinde zeytinlik alanda ölü bulunan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Teslime Hanedan’ın davasında karar çıktı. "İntihar etti" savunması yapan sanık Efe F., mahkeme tarafından suçlu bulunarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 15:30
|
GÜNCELLEME:
09.04.2026
saat ikonu 15:30

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında, geçtiğimiz Ağustos ayında Türkiye’yi yasa boğan Teslime Hanedan cinayetiyle ilgili adalet yerini buldu. 6 Ağustos 2025 tarihinde Kalfaköy yolu üzerindeki bir zeytinlikte başından vurulmuş halde bulunan genç kadının ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan erkek arkadaşı Efe F., en üst sınırdan ceza aldı.

"UYGULAMADAN BULUP GELDİM" DEMİŞTİ

Duruşmada dinlenen sağlık personelleri, olay gününe dair çarpıcı detaylar paylaştı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık görevlisi G.K., karşılaştıkları manzarayı şu sözlerle anlattı: "Olay yerine vardığımızda hasta nefes almıyordu. Yanındaki erkek şahıs, kız arkadaşına ulaşamadığını ve telefonundaki uygulama üzerinden yerini tespit ederek buraya geldiğini söyledi."

Bir diğer tanık sağlık personeli İ.A. ise sanığın olay anındaki panik haline dikkat çekerek, sanığın ısrarla "Teslime canına kıydı" dediğini ifade etti. SEGBİS aracılığıyla bağlanan tanık A.P. de olay sonrası sanığın bir süre konuşamadığını ve sessiz kaldığını belirtti.

MAHKEME "İNTİHAR" DEĞİL "CİNAYET" DEDİ

Savunmasında suçlamaları reddeden ve Teslime’nin intihar ettiğini ileri sürerek beraatını isteyen sanık Efe F.’nin talebi mahkeme heyeti tarafından kabul görmedi. İddia makamı, sanığın olayı daha önceden planladığını ve cinayete "intihar süsü" vermeye çalıştığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, toplanan deliller ve tanık beyanları ışığında sanığın "kadına karşı nitelikli kasten öldürme" suçundan hapis, "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan ise 2 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

AİLE KARARDAN MEMNUN: "ÇOCUĞUMUN KANI YERDE KALMADI"

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan baba Beytullah Hanedan, "Çocuğumun kanı yerde kalmadı. Adalet yerini buldu" diyerek buruk bir huzur yaşadığını ifade etti. Hanedan ailesinin avukatı Ahmet Çetinbilek ise hukuki sürecin devam edeceğini belirterek şunları söyledi: "Mahkeme, eylemin 'kadına karşı kasten öldürme' olduğuna kanaat getirdi. Biz dosyadaki tehdit mesajları, darp bulguları ve çelişkili ifadeler nedeniyle bu cinayetin aynı zamanda 'tasarlayarak' işlendiği görüşündeyiz. Bu noktada kararın 'tasarlama' yönünden de değerlendirilmesi için İstinaf Mahkemesi’ne itirazda bulunacağız. Ancak mevcut durumda verilen ağırlaştırılmış müebbet kararı, adaletin tesisi açısından çok kritiktir."

Yerel mahkeme aşamasının tamamlanmasının ardından, davanın gerekçeli kararının iki hafta içinde açıklanması bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
BDDK duyurdu! KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor
Berk Cankat'tan hakkında gözaltı kararı verilen Sinem Ünsal'a destek
Fed: Enflasyon ve istihdama yönelik riskler arttı
ETİKETLER
#Ağırlaştırılmış Müebbet
#Efe Fettahoğlu
#Teslime Hanedan Cinayeti
#Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi
#Kadına Karşı Nitelikli Kasten Öldürme
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.