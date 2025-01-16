THY duyurdu! İsrail ve İranlılara bilet satılmayacak

16 Ocak 2025 13:24 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 13:32

Türk Hava Yolları Suriye'ye uçuşlarını başlatıyor. 23 Ocak'ta ilk seferini yapmaya hazırlanan THY uçuş için şartlarını duyurdu. Yapılan duyuruda; İsrail ve İran vatandaşlarının Suriye'ye girişine izin verilmediği için, kendilerine bilet satılamayacağını açıkladı.

Suriye​'de yeni dönemin başlamasıyla birlikte, ülkenin ekonomisinin gelişmesi için Şam Havalimanı faaliyetlere başladı. Yurtdışında bulunan Suriyeli vatandaşların rahat bir şekilde ülkelerine gelmesini amaçlayan yeni yönetim, bir yandan da iş insanlarının Suriye'de yatırım​ yapmaları için çeşitli çalışmalar yürütüyor.

Şam Havalimanının açılmasıyla birlikte Türkiye​'den de adım geldi. THY 23 Ocak tarihinde İstanbul-Şam seferlerini başlatacak. Seferler İstanbul Havalimanından gerçekleşecek ve Airbus A330 geniş gövdeli uçaklarla yapılacak.

İSRAİL VE İRAN'A İZİN YOK!

Türk Hava Yollarının duyurusuna göre 23 Ocak'ta başlayacak seferler için çeşitli uyarılar da bizzat marka tarafından gerçekleştirildi. Yapılan duyuruya göre; İsrail ve İranlı vatandaşlar uçağa alınmayacak.

İşte Suriye'ye gitmek için gerekli şartlar:

Suriye Arap Cumhuriyeti makamlarınca alınan kararlar gereği, yolcularımızın Suriye'ye giriş yapabilmeleri için bazı kurallar belirlenmiştir.

*İsrail ve İran vatandaşları hariç tüm ülke vatandaşları ülkeye giriş yapabilmektedir.

*Suriye vatandaşlarının Suriye uyruklu olduğunu gösteren bir belge ibrazı yeterlidir.

*Lübnan vatandaşları; anne veya babalarının Suriye vatandaşı olması halinde veya başka bir ülkede oturum hakkı ya da vizesi olması halinde ülkeye giriş yapabilir.

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