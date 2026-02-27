Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Selahattin Demirel

THY İran uçuşlarını iptal mi etti? Açıklama var

ABD ile gerilim yaşayan İran'la ilgili Türk Hava Yolları'nı ilgilendiren bir iddia ortaya atıldı. Buna göre THY'nin İran uçuşlarını iptal ettiği öne sürüldü. Kurumdan gelen açıklama, iddiayı açıklığa kavuşturdu.

THY İran uçuşlarını iptal mi etti? Açıklama var
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.02.2026
saat ikonu 22:27
|
GÜNCELLEME:
27.02.2026
saat ikonu 22:27

Bir yandan müzakereler sürerken bir yandan da her an bir ABD saldırısına uğrayacağı yönünde tahminler yürütülen İran'la ilgili 'nı (THY) yakından ilgilendiren iddia sosyal medyada yayıldı.

THY İLETİŞİM BAŞKANI YAHYA ÜSTÜN AÇIKLAMA YAPTI

THY'nin İran seferlerinin iptal edildiği yönündeki iddiaların ardından kurumdan açıklama geldi. Durum, Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün'ün sözleriyle açıklığa kavuştu.

THY İran uçuşlarını iptal mi etti? Açıklama var

"SEFERLERİMİZ DEVAM EDİYOR"

Üstün'ün açıklamasında "İran ile ilgili olarak sosyal medyada yer alan iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Herhangi bir sefer iptalimiz yoktur. Gündüz şartlarında icra edilen seferlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir."

https://x.com/yhyustun/status/2027452748200083553

ETİKETLER
#sosyal medya
#Türk Hava Yolları
#sefer iptali
#İran Seferleri
#Yahya Üstün
#Gündem
