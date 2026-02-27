THY İran uçuşlarını iptal mi etti? Açıklama var

Bir yandan müzakereler sürerken bir yandan da her an bir ABD saldırısına uğrayacağı yönünde tahminler yürütülen İran'la ilgili Türk Hava Yolları'nı (THY) yakından ilgilendiren iddia sosyal medyada yayıldı.

THY İLETİŞİM BAŞKANI YAHYA ÜSTÜN AÇIKLAMA YAPTI

THY'nin İran seferlerinin iptal edildiği yönündeki iddiaların ardından kurumdan açıklama geldi. Durum, Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün'ün sözleriyle açıklığa kavuştu.

"SEFERLERİMİZ DEVAM EDİYOR"

Üstün'ün açıklamasında "İran ile ilgili olarak sosyal medyada yer alan sefer iptali iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Herhangi bir sefer iptalimiz yoktur. Gündüz şartlarında icra edilen seferlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir."

https://x.com/yhyustun/status/2027452748200083553