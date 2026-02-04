THY uçağı acil iniş yaptı

Türk Hava Yolları'nın (THY) TK727 sefer sayılı Nepal'in başkenti Katmandu–İstanbul seferini yapan uçağı, Katmandu'ya acil iniş yaptı.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

SAĞ MOTORDA TEKNİK ARIZA TESPİT EDİLDİ

Yahya Üstün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"TK727 sefer sayılı Katmandu–İstanbul uçuşunu gerçekleştiren Airbus A330 tipi uçağımızda, kalkış sonrası sağ motora ilişkin bir teknik arıza uyarısı alınmıştır. Uçak, gerekli kontrollerin yapılması amacıyla Hindistan’ın Kolkata Havalimanı’na yönlendirilmiş ve emniyetle iniş yapmıştır. Yolcularımızın seyahatlerinin devamı için yeni uçuş planlaması yapılmıştır"

