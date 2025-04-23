THY'den tavan fiyat ve ek sefer kararı

Türk Hava Yolları, İstanbul’da yaşanan depremin ardından yolcuların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla bilet fiyatlarına üst sınır getirdi. THY, tavan fiyatı 1.750 TL olarak belirlerken, mağduriyetleri azaltmak için ek seferler düzenleyeceğini de duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından yolcu mağduriyetini en aza indirmek amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Bu kapsamda, yurt içi uçuşlar için bilet fiyatlarına üst sınır getirildi.

THY, iç hat seferlerinde bilet fiyatlarını en fazla 1.750 TL olarak belirledi. Ayrıca, ulaşımda yaşanabilecek yoğunluğu azaltmak ve vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmesini sağlamak adına ihtiyaç duyulan destinasyonlara ek seferler planlanıyor.



Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün İstanbul merkezli hissedilen depremler nedeniyle öncelikle İstanbul’lu hemşehrilerimize ve tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

Mevcut koşullarda ihtiyaç duyulan noktalara ilâve seferler gerçekleştirecek olup, yurtiçinde tavan fiyatımızı 1.750TL olarak belirlediğimizi ve değişikliğin sistemlere kısa sürede yansıyacağını değerli kamuoyumuzun dikkatine sunarız."

https://x.com/yhyustun/status/1915033232501846218