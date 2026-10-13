Elektronik cihaz servis hizmetleri alanında faaliyet gösteren firma hakkında Bursa Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 1 milyon 524 bin 540 lira idari para cezası uygulandı.

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HABERİN ÖZETİ Ticaret Bakanlığı açıkladı: Şikayetler üzerine denetlenen elektronik cihaz servisine ceza Elektronik cihaz servis hizmetleri alanında faaliyet gösteren bir firmaya, Bursa Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 1 milyon 524 bin 540 lira idari para cezası uygulandı. Firma hakkında, Bursa Ticaret İl Müdürlüğüne ulaşan şikayet başvurularının 2026 yılında belirgin şekilde artması üzerine denetim ve incelemeler titizlikle sürdürülmüştür. Firma hakkında toplam 1 milyon 524 bin 540 lira idari para cezası uygulanmıştır. 6 Ekim 2026 tarihinde firma hakkında ulaşan 6 ayrı CİMER başvurusu da değerlendirmeye alınmıştır. Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin haklarını korumakta ve hiçbir şikayeti göz ardı etmemektedir.

2026 YILINDA ŞİKAYETLER ARTTI

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Elektronik cihaz servis hizmetleri alanında faaliyet gösteren firma hakkında, Bursa Ticaret İl Müdürlüğümüze ulaşan şikayet başvurularının 2026 yılında belirgin şekilde artması üzerine firma hakkındaki denetim ve incelemeler titizlikle sürdürülmektedir. Firma hakkında Bursa Ticaret İl Müdürlüğümüzce toplam 1 milyon 524 bin 540 lira idari para cezası uygulanmıştır. 6 Ekim 2026 tarihinde firma hakkında ulaşan 6 ayrı CİMER başvurusu da değerlendirmeye alınmıştır. Bu başvuruların 2’si kapsamında denetim gerçekleştirilerek firmadan bilgi ve belge talep edilmiş, eksik belgelerin tamamlanması gereken diğer 4 başvuru için ise başvuru sahiplerine gerekli bilgilendirme yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Ticaret Bakanlığının, tüketicilerin haklarını korumakta ve hiçbir şikayeti göz ardı etmediği belirtilen açıklamada, "CİMER, Haksız Fiyat Artışı (HFA) sistemi, yazılı başvurular, telefon ve diğer kanallar aracılığıyla ulaşan her başvuru kendi kapsamı ve mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle değerlendirilmekte; gerekli inceleme ve denetimler gerçekleştirilerek mevzuata aykırılık tespit edilmesi hâlinde idari yaptırımlar uygulanmaktadır. Tüketicilerimizin hak ve menfaatlerinin korunması, hizmet kalitesinin artırılması ve hukuka aykırı uygulamaların önlenmesi amacıyla denetimlerimiz aynı kararlılıkla devam edecektir" denildi.