TikTok Türkiye kapanıyor mu? ABD yasağını değerlendiren uzman isim açıkladı!

18 Ocak 2025 14:33 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 14:38

ABD’nin almış olduğu karara göre TikTok yarın erişime kapanacak. Ülkede 170 milyon insanın aktif şekilde kullandığı TikTok uygulamasının kapanmasına neden olan sebep ise ‘ulusal güvenlik kaygıları’ olarak açıklandı. ABD’de yasaklanacak olan uygulamayı Türkiye’de de 40 milyon kişi kullanıyor. Amerika’da yarın başlayacak olan bu yasak için Tgrthaber.com’a değerlendirmeler yapan Sosyal Medya Araştırmacısı Ümit Sanlav; ‘TikTok Türkiye’de de kapanabilir’ ifadelerini kullandı. İşte detaylar…

Dünyada milyarlarca insanın aktif olarak kullandığı TikTok uygulaması ABD​'de yasaklanıyor. Çinli yazılımcılar tarafından geliştirilen uygulama, dünyanın birçok yerinde de kısıtlandı. Toplumsal ahlak kurallarına uygun olmayan videolar çekildiğini belirten bazı ülkeler; vatandaşlarının TikTok​ kullanımını kısıtlarken, bazı ülkelerde ise tamamen yasaklandı. ABD'de ise yarın itibariyle 'ulusal güvenlik​ kaygıları' sebebiyle uygulamaya erişim kapanacak. ABD'nin getirdiği bu yasak​ sonrasında; Çin ve Amerika arasında gerilimin de artması bekleniyor.

TikTok uygulamasının ABD'de yasaklanmasını Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel'e değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Direktörü ve Sosyal Medya Araştırmacısı Ümit Sanlav; 'TikTok uygulaması Türkiye'de de kapanabilir' ifadelerini kullandı.

İşte röportajın detayları:

"VERİLERİN ÇİN​'DE OLMASI GÜVENLİK ENDİŞESİ OLUŞTURUYOR!"

19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesi beklenen yasayla TikTok ABD'de yasaklanacak. TikTok'un yasaklanma nedeni, aslında istisnasız tüm sosyal medya uygulamalarında olan veri güvenliği endişesi olmakla beraber, asıl mesele bu veri güvenliğinin Çin'in elinde bulunmasıdır.

Aslında Trump daha önceki başkanlık döneminde 2020 yılında TİK TOK'un Amerika'da yayın yapmasını engellemeye yönelik bir karara imza atmış, Biden göreve geldiğinde bu kararı resmi cihazlarda kullanılmaması şeklinde revize ederek kısmi bir yasak uygulamıştı.

Halen; Afganistan, Avustralya, Belçika, Kanada, Danimarka, Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Somali, Letonya, Tayvan ve İngiltere gibi ülkelerde tamamen ya da devlet dairelerinde, devlete ait cihazlarda ve devlet memurlarının kullanmaması yönünde kısmi yasaklamalar halinde devam ediyor.

TİKTOK TÜRKİYE'DE BÜYÜK BİR TEHDİT!

Dünyanın dijital karnesini çıkartmakla bilinen ‘we are social’ verilerine göre Türkiye'deki internet kullanıcılarının %47'sinin kullandığı TikTok, özellikle birbiri ardında yayınladığı videolarla gençleri 'odaklanması gereken konuların dışına çekip, uzun süre ekrana bağlı kalmasını sağlayarak' ciddi bir bağımlılık türüne neden olmakta.

Ahlaki değerler ve manevi dokuya verdiği zarar başta olmak üzere birçok şikâyete konu olan TikTok'la ilgili gelen en fazla şikayetler; Çin'in propaganda aracı olma, sosyal dokuya zarar verme, genel ahlakı bozma, devlet tehdidi oluşturma, işsizliğe teşvik etme ya da neden olma, kişisel veri güvenliğini tehdit etme ve çocuk istismarı veya çocuk mahremiyeti gibi gerekçelere dayanıyor.

"TİKTOK TÜRKİYE'DE DE KAPATILABİLİR!"

Tam da yukarıda saydığımız nedenlerden dolayı birçok dünya ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de Tiktok kapatılabilir. Ama yerine neyin geleceğini bilmeme riskimiz devam ediyor, yani çözüm kapatmak değil.

TikTok kapanır başka bir mecra çıkar. Yapılması gereken özellikle gençlere sosyal medyaya doğru kullanmayı öğretmek, sosyal medya ve yeni medya okuryazarlığı eğitimlerini vermektir.