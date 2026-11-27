Sosyal medya platformu TikTok, bu kez insan ticareti iddialarıyla gündeme geldi. İstanbul'da paravan danışmanlık şirketi kuran şebekenin yaptıkları kan dondurdu. TikTok'ta kadınları iş vaadiyle ağa düşüren şebekenin Özbekistan ve Kazakistan uyruklu kadınları hedef aldığı belirlendi.

PASAPORTLARA EL KOYMUŞLAR

Şebekenin, iş vaadiyle kandırdığı Özbekistan ve Kazakistan uyruklu kadınların pasaportlarına el koyarak onları zorla çalıştırdığı ortaya çıktı. Kadınların kazançlarına da komisyon bahanesiyle el koyan şebekeye ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi.

Ayrıca şebeke üyeleri 'komisyon ücreti' bahanesiyle kadınların kazandıkları paralara da el koydular.

AVUKATTAN MAĞDUR KADINLARA "SİZİ POLİSE VERİRİZ" TEHDİDİ

Soruşturma dosyasındaki en çarpıcı detaylardan biri de şebekenin hukuki kılıfı ve baskın anında yaşananlar oldu. Şirketin resmi vekalet ilişkisi bulunan avukatının, mağdur kadınları "Sizi polise veririz" diyerek tehdit edip zorla çalışmaya mecbur bıraktığı, ayrıca baskın sırasında daire kapısını tutarak kolluk kuvvetlerini oyaladığı belirlendi.

ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA ÇALIŞTIRMIŞLAR

Mağdur ifadeleri ve ele geçirilen telefon kayıtları, şebekenin ekonomik sömürü düzenini de gözler önüne serdi. Müşterilerden temizlik ve bakıcılık hizmeti karşılığında alınan yüksek ücretlerin doğrudan şüphelinin hesabına aktarıldığı, mağdur kadınlara ise anlaşılan paranın yarısının dahi verilmediği, "komisyon" adı altında yüzde 30 ile yüzde 50 arasında değişen kesintiler yapılarak kadınların asgari ücretin çok altında rakamlara çalıştırıldığı belirlendi. Mağdurların ifadesi de kirli düzeni açığa çıkardı. Mağdurlar ifadelerinde, ülkede yasal kalış ve çalışma izinlerinin bulunmadığını, pasaportlarının alıkonulduğu ve sınır dışı edilmekle tehdit edildikleri için bu düzene boyun eğmek zorunda kaldıklarını belirtti.

168 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Sabah'ın haberine göre; Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aralarında şebekeye hukuki kılıf sağlayan bir avukatın da bulunduğu 8 şüpheli hakkında ayrı ayrı 168 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, firari Mehmet Melih İpekçi için yakalama kararı ve şirketin faaliyetlerinin durdurulması talep edildi.