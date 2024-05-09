Tır şoförünün o hamlesi büyük faciayı önledi
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 May 2024 10:43 - Güncelleme : 09 May 2024 10:51
İskenderun'da faciadan dönülen olayda tır kontrolden çıktı. Şoförün soğukkanlılıkla yaptığı hamle olası bir facianın önüne geçti.
Hatay'da meydana gelen korkutan kaza, İskenderun - Payas kara yolu Denizciler Mahallesi mevkisinde yaşandı. Mercedes Benz marka dorseli tır, kara yolunda ilerlediği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.
TIR ŞOFÖRÜ FACİAYI ÖNLEDİ
Eşya yüklü tır, yol kenarındaki araçların arasına dalacağı esnada sürücüsünün kabiliyetiyle durabildi.
Oto galeri olduğu öğrenilen iş yerinde yaşanacak olası bir faciaya ramak kaldığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı