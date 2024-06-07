Tokat'ta kahreden kaza: 3 ölü, 3 yaralı var

07 Haziran 2024 17:05 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 17:29

TEM'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var

TEM'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Askeri araç devrildi! Ekipler bölgede: Çok sayıda yaralı var

Askeri araç devrildi! Ekipler bölgede: Çok sayıda yaralı var

Tokat'ta korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Şarampole devrilen araçtan çok sayıda cansız beden çıktı.

Mecit Görel (46) idaresindeki 06 BFJ 993 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Arzupınar köyü yakınlarında şarampole yuvarlandı.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Rüşan Görel (57), Suzan Görel (55) ve Yeliz İlhan (27) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücü ile araçta bulunan Levent Görel (18) ve Ecrin İlhan (5) ise Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.