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Tokat'ta kahreden kaza: 3 ölü, 3 yaralı var

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
07 Haziran 2024 17:05 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 17:29

Tokat'ta kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobilden acı haber geldi. Araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Tokat'ta korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Şarampole devrilen araçtan çok sayıda cansız beden çıktı.

Mecit Görel (46) idaresindeki 06 BFJ 993 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Arzupınar köyü yakınlarında şarampole yuvarlandı.

Tokat'ta kahreden kaza: 3 ölü, 3 yaralı var - 1. Resim

3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Rüşan Görel (57), Suzan Görel (55) ve Yeliz İlhan (27) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücü ile araçta bulunan Levent Görel (18) ve Ecrin İlhan (5) ise Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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