Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 81 ilde 500 bin sosyal konut projesini fırsat bilen şüphelilerin, vatandaşları profesyonel yöntemlerle hedef aldığı ortaya çıkarıldı. Ekiplerin incelemesinde şüphelilerin yabancı şahıslar adına çıkarılmış GSM hatları kullandıkları, ayrıca E-Devlet sisteminin başvuru ekranını taklit eden sahte internet siteleri hazırladıkları ortaya çıktı.

HABERİN ÖZETİ TOKİ hayali kuranları hedef aldılar: Sahte e-devlet ile 1,5 milyarlık vurgun Samsun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TOKİ sosyal konut projesini fırsat bilen, yabancı hatlar ve sahte E-Devlet siteleri üzerinden vatandaşları dolandıran 12 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler, vatandaşları TOKİ projesi başvurusu adı altında kendi hesaplarına para göndermeye yönlendirmiş. Bu yöntemle yaklaşık 1,5 milyar TL'lik işlem hacmi tespit edilmiş. Şüphelilerin yabancı şahıslar adına çıkarılmış GSM hatları kullandığı ve E-Devlet'i taklit eden sahte siteler hazırladığı belirlenmiş. Samsun merkezli operasyon, İstanbul, Şanlıurfa, Aydın, Ankara ve Bursa'da eş zamanlı olarak düzenlenmiş. Operasyonlarda dijital materyal ve finansal verilere el konulmuş. Vatandaşlar, kamu kurumlarının isim ve logolarını kullanan sahte sitelere karşı uyarılmış ve şüpheli durumların bildirilmesi istenmiş.

ÖDEMELERİ KENDİ HESAPLARINA YÖNLENDİRDİLER

Şüphelilerin, "başvuru bedeli", "teminat ücreti" ve "sigorta işlemi" gibi gerekçelerle vatandaşları kendi IBAN hesaplarına para göndermeye yönlendirdikleri tespit edildi. Farklı illerde bağlantıları bulunan 12 şüpheliye ait banka ve kripto para hesaplarının incelenmesi sonucu yaklaşık 1,5 milyar TL’lik işlem hacmi ortaya çıkarıldı.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturma kapsamında 12 Mayıs 2026 tarihinde Samsun merkezli olmak üzere İstanbul, Şanlıurfa, Aydın, Ankara ve Bursa’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ile finansal veriye incelenmek üzere el konuldu.

KAMU KURUMLARININ İSİM VE LOGOLARINI KULLANMIŞLAR

Yetkililer, kamu kurumlarının isim ve logoları kullanılarak hazırlanan sahte internet sitelerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Resmi kurumlar dışında herhangi bir hesaba ödeme yapılmaması gerektiği belirtilirken, şüpheli durumların ise 112 Acil Çağrı Merkezi ve güvenlik birimlerine bildirilmesi istendi.