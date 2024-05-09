Torbacılara 'Narkogüç' operasyonu! 5 kişi tutuklandı 

09 May 2024 22:54 - Güncelleme : 09 May 2024 22:56

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına karşı "Narkogüç" adında operasyon gerçekleşti.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyon kapsamında, önceden belirlenen adreslere koordineli olarak baskınlar düzenlendi. Yürütülen aramalarda detektör köpeklerin de yardımıyla 262,35 gram bonzai, 244 adet sentetik ecza, 2,31 gram metamfetamin, 1,37 gram fubinica, hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait şarjörler ve 24 adet mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Turabi G., Çağrı G., Halim B., Volkan B. ve Önder G. tutuklandı, Hasan G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.