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İstanbul
Trabzon'un Yomra ilçesinde Şana Deresi'nin kırmızı renkte aktığı ve çevre kirliliğine neden olduğu görüntüler üzerine harekete geçen ekipler, kirliliğin kaynağını tespit etti. Bir tesisin mevzuata aykırı atık bertarafı sırasında atıklarını dereye karıştırdığı belirlenirken, işletmeye idari para cezası uygulandı.
Şana Deresi'nin kırmızı renkte aktığına ilişkin görüntülerin ilgili birimlere ulaşması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede inceleme başlatıldı. Ekiplerin yaptığı denetimlerde, bir tesisin mevzuata aykırı şekilde atık bertarafı gerçekleştirdiği ve bu sırada atıkların dereye karıştığı tespit edildi.
Yapılan tespitlerin ardından söz konusu tesis hakkında Çevre Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında idari para cezası uygulandı.