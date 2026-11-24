Trabzon'un Yomra ilçesinde Şana Deresi'nin kırmızı renkte aktığı ve çevre kirliliğine neden olduğu görüntüler üzerine harekete geçen ekipler, kirliliğin kaynağını tespit etti. Bir tesisin mevzuata aykırı atık bertarafı sırasında atıklarını dereye karıştırdığı belirlenirken, işletmeye idari para cezası uygulandı.

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HABERİN ÖZETİ Trabzon’da Şana Deresi kırmızı renkte aktı: Sebebi ortaya çıktı Trabzon'un Yomra ilçesinde Şana Deresi'nin kırmızı renkte akmasına neden olan kirliliğin bir tesisten kaynaklandığı tespit edildi ve işletmeye idari para cezası uygulandı. Şana Deresi'nin kırmızı renkte aktığı ve çevre kirliliğine neden olduğu görüntüler üzerine inceleme başlatıldı. Bir tesisin mevzuata aykırı atık bertarafı sırasında atıklarını dereye karıştırdığı belirlendi. Söz konusu tesis hakkında Çevre Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.

DENETİMDE MEVZUATA AYKIRI ATIK BERTARAFI TESPİT EDİLDİ

Şana Deresi'nin kırmızı renkte aktığına ilişkin görüntülerin ilgili birimlere ulaşması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede inceleme başlatıldı. Ekiplerin yaptığı denetimlerde, bir tesisin mevzuata aykırı şekilde atık bertarafı gerçekleştirdiği ve bu sırada atıkların dereye karıştığı tespit edildi.

ÇEVRE KANUNU KAPSAMINDA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Yapılan tespitlerin ardından söz konusu tesis hakkında Çevre Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında idari para cezası uygulandı.