Trabzon'da soba faciası! Anne ve kızı hayatını kaybetti

31 Ocak 2025 16:07 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 16:12

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kahreden bir olay yaşandı. Sobadan sızan karbonmonoksit gazı, yaşlı anne ve kızını zehirledi. Eve giren ekipler anne ve kızının cansız bedeniyle karşılaştı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde din görevlisi olarak çalışan İdris Halil, eve döndüğünde annesi Saliha Halil (70) ve kız kardeşi Zeliha Haliloğlu'nu hareketsiz halde buldu. Büyük bir şok yaşayan Halil, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Halil'in ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde, anne ve kızının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edildi.

GELİNLERİNİN DOĞUMU İÇİN TRABZON'A GELMİŞLER....

Cenazeler otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, anne ve kızının, gelinlerinin doğumu sebebiyle Kocaeli'nden Trabzon'a geldikleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.