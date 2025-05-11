Trafikte dev denetim! Bakan Yerlikaya duyurdu: Yüz binlerce sürücüye ceza yağdı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1-8 Mayıs tarihlerinde 3,6 milyon aracın denetlendiğini açıkladı. Yaklaşık 500 bin araca ve sürücüye işlem yapıldığını duyuran Bakan Yerlikaya, izinsiz çakar kullanan sürücülere de ceza verildiğini duyurdu.

Polis ekipleri mayıs ayının ilk haftasında trafikte gerçekleştirdiği denetimlerde kuralları ihlal eden çok sayıda sürücüye ceza yağdırdı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 1-8 Mayıs tarihleri arasında 3 milyon 600 bin 17 araç denetlendi.

İZİNSİZ ÇAKAR KULLANANLARA CEZA

Yapılan denetimlerde ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 50 sürücüye işlem yapıldı.

YÜZ BİNLERCE ARACA İŞLEM UYGULANDI

Bunun yanı sıra hız ihlalinde bulunan 149 bin 311, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 818, emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 993, sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 677 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 474 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplamda 498 bin 666 araca-sürücüye işlem yapıldı.

KIRMIZI ŞIK İHLALİNDE ACI BİLANÇO

Trafikteki ışık ihlallerinde dikkat çeken Bakan Yerlikaya paylaşımında "2024 yılında 137 vatandaşımız, yani her 3 günde 1 canımız ‘kırmızı ışık ihlali’ nedeniyle hayatını kaybetti. Lütfen trafik ışıklarına uyalım. Bir anlık acele, geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açmasın" ifadelerini kullandı. Ayrıca Yerlikaya 2025 yılının ilk 4 ayında trafik ışık ihlali ile ilgili 369 bin 457 araca-sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.