Trafikte sopalı yol verme kavgası kamerada
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 Kasım 2024 09:26 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 09:26
İstanbul Esenyurt’ta yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı. Yaşanan sopalı kavga vatandaşlar tarafları güçlükle ayrılırken, şahıslardan birinin aracın camını sopa ile kırdığı görüldü.
İstanbul Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde E-5 Esenyurt Hadımköy yol ayrımda yaşanan olayda; yol verme meselesi yüzünden iki araç sürücüsü tartışmaya başladı.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Tartışma sürücülerin arabadan inmesiyle birlikte büyüyerek kavgaya dönüştü. Araçlardan inen 3 kişi tekme ve yumruklarla birbirine girdi.
ARACA SOPAYLA ZARAR VERDİ
Çevredeki vatandaşların araya girmesi ve sürücülerden birisinin kaçmasıyla kavga son buldu. Yaşanan anlarda şahıslardan birinin araca sopa ile vurup zarar verdiği de görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı