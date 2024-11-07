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Trafikte sopalı yol verme kavgası kamerada

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 Kasım 2024 09:26 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 09:26

İstanbul Esenyurt’ta yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı. Yaşanan sopalı kavga vatandaşlar tarafları güçlükle ayrılırken, şahıslardan birinin aracın camını sopa ile kırdığı görüldü.

İstanbul Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde E-5 Esenyurt Hadımköy yol ayrımda yaşanan olayda; yol verme meselesi yüzünden iki araç sürücüsü tartışmaya başladı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışma sürücülerin arabadan inmesiyle birlikte büyüyerek kavgaya dönüştü. Araçlardan inen 3 kişi tekme ve yumruklarla birbirine girdi.

Trafikte sopalı yol verme kavgası kamerada - 1. Resim

ARACA SOPAYLA ZARAR VERDİ

Çevredeki vatandaşların araya girmesi ve sürücülerden birisinin kaçmasıyla kavga son buldu. Yaşanan anlarda şahıslardan birinin araca sopa ile vurup zarar verdiği de görüldü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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