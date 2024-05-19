Trafikte tartıştığı şoförün camını tek yumruklu tuzla buz etti

19 May 2024 15:37 - Güncelleme : 19 May 2024 15:49

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile milli sporcu arasında güldüren diyalog: Sizi dünya yenemedi ben nasıl yeneyim

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile milli sporcu arasında güldüren diyalog: Sizi dünya yenemedi ben nasıl yeneyim

Ankara’nın Çankaya ilçesi İncesu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, trafikte ilerleyen iki şoför arasında yol verme nedeniyle tartışması çıktı. Yusuf Alperen Yenice kontrolündeki otomobilin önünü kesen iki kişi araçlarından indi.

Tartışmanın büyümesi ile yolcu koltuğundan inen şahıs Yenice’nin otomobilinin şoför tarafındaki camına yumruk atarak tuzla buz etti. Yenice, yaşanan o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.

"YARDIMA GELENLERİ GÖRÜP KAÇTILAR"

Yusuf Alperen Yenice, “Kütüphaneden çıkmıştım evime gidiyordum. İncesu kavşağında ben sola dönerken aracın biri genişten alarak önüme geçmeye çalıştı. Ben de kaza yapmamak için uyarı maksadıyla kornaya bastım. Herhalde yanlış anlaşılma oldu, 300-400 metre ilerde şoförle beraber inip iki kişi önümü kestiler. Yolcu koltuğundaki erkek şahıs camımı yumruk atarak patlattı. Cam patladıktan sonra onları çektiğimi anlayıp telefonumu almaya çalıştılar. Tahminimce görüntüleri silmek isteyeceklerdi. Çevredeki vatandaşlar gelince araçlarına binip kaçtılar. 112’yi aradım ambulansla polis ekipleri olay yerine geldi” dedi.