Trafikte yeni dönem: Beyaz far yasaklanıyor! Uymayan sürücülere ceza yağacak

Trafikte yeni dönem başlıyor. Birçok sürücüyü rahatsız eden beyaz farlar yasaklanıyor. Yasak dinlemeyen sürücülere ceza yağacak.

TRAFİKTE BEYAZ FAR YASAKALANDI

İçişleri Bakanlığı, trafikte sürücülerin görüşünü olumsuz etkileyen beyaz far kullanımına yasak getirdi. Yeni düzenlemeyle fabrika çıkışı haricinde takılan beyaz farlar artık yasaklanacak.

YASAĞA UYMAYAN SÜRÜCÜLERE PARA CEZASI

Yasağa uymayan sürücülere ağır para cezaları uygulanacak. 2025 yılı itibarıyla abartılı egzoz kullanımına verilen 9 bin 267 TL'lik cezanın, beyaz far kullananlar için de geçerli olması bekleniyor.

CEZAYA RAĞMEN DEĞİŞTİRMEZSE TRAFİKTEN MEN

Cezaya rağmen farlarını değiştirmeyen sürücüler için trafikten men cezası uygulanacak.

FABRİKA ÇIKIŞLILAR İSTİSNA

Denetimlerin artırılmasıyla birlikte fabrika çıkışı harici beyaz far kullanımı tamamen sona erdirilecek.