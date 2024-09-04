Tuğba Koç boğazı kesilmiş halde bulunmuştu! Eşinin ifadesi ortaya çıktı

04 Eylül 2024 14:27 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 14:51

Eskişehir’de dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda; 25 yaşındaki Tuğba Koç, park halindeki aracının arka koltuğunda boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

Kahreden olay sonrası harekete geçen ekipler, Tuğba Koç'un eşi A.K.'yı gözaltına aldı. Bugün adliyeye sevk edilen ardından da adli kontrol şartıyla serbest bırakılan A.K.’nin ifadesi ortaya çıktı.

"BUNALIMDAYDI, PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORDU"

Genç kadının eşi A.K.’nin savcılıkta verdiği ifadesinde; eşinin uzun zamandır uyku problemleri yaşadığını, bundan dolayı psikolojik tedavi gördüğünü ve bunalıma girdiğini söyledi.

İNTİHAR İZİ...

Tuğba Koç’un cansız bedeni otopsi için adli tıp kuruma götürüldü. Burada yapılan incelemelerde; Tuğba Koç'un intihar ettiğine yönelik belirtilerin tespit edildiği öğrenildi. Polis ve savcılık, olayın tüm yönlerini araştırmaya devam ediyor.