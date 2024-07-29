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Tunceli'de minibüs şarampole devrildi: 17 yaralı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
29 Temmuz 2024 03:24 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 03:48

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

Tunceli-Erzincan kara yolu Cankurtaran mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 17 kişi, ambulanslarla Tunceli ve Erzincan'daki hastanelere kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Tunceli'de minibüs şarampole devrildi: 17 yaralı - 1. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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