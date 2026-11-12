TBMM Genel Kurulu, Türk Kızılay Kanunu teklifini görüşmek için Meclis Başkanvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı. Teklifin 4 maddesinin daha kabul edilmesiyle tüm maddelerinin görüşmeleri tamamlandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Türk Kızılay Kanunu teklifi Meclis'te kabul edildi TBMM Genel Kurulunda görüşülen Türk Kızılay Kanunu teklifinin tüm maddelerinin görüşmeleri tamamlandı. Olağanüstü dönemler ile afet, savaş ve çatışma zamanlarında faaliyet bölgesinde bilfiil görev alan Türkiye Kızılay Derneği personeline nakdi tazminat ödenecek. Kızılay şube ve temsilciliklerinin bulunduğu yerlerdeki Kızılay il merkez ve ilçe şube başkanları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetinin üyesi olacak. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun istisna hükmüne Türk Kızılay Kanunu da eklendi. Danışma Kurulu önerisi doğrultusunda Genel Kurulun yarın çalışmayacağı açıklanarak birleşim 17 Kasım Salı günü toplanmak üzere kapatıldı.

PERSONELE NAKDİ TAZMİNAT ÖDEMESİ

Teklife göre; Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'da yapılan değişikliğe göre, olağanüstü dönemler ile afet, savaş ve çatışma zamanlarında Türkiye Kızılay Derneğinin faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere faaliyet bölgesinde bilfiil görev alan personeline de nakdi tazminat ödenecek.

KIZILAY YÖNETİCİLERİ DE SYDV MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ OLACAK

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, Kızılay şube ve temsilciliklerinin bulunduğu il ve ilçelerde, Kızılay il merkez şube başkanı ile ilçe şube başkanları da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetinin üyesi olacak.

Düzenlemeyle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'ndaki düzenlemelere aykırılık oluşmaması amacıyla Yasa'nın istisna hükmüne Türk Kızılay Kanunu da eklendi.

Beyazıt, teklifin 9. maddesinin kabul edilmesinin ardından birleşime ara verdi. Beyazıt, aranın ardından Danışma Kurulu önerisini okuttu. Kabul edilen öneriye göre, Genel Kurul yarın çalışmayacak. Ardından Meclis Başkanvekili Beyazıt, birleşimi 17 Kasım Salı günü toplanmak üzere kapattı.