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IHA
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GİRİŞ:
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GÜNCELLEME:
12.11.2026
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Türk Kızılay Kanunu teklifi Meclis'te kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Türk Kızılay Kanunu teklifinin tüm maddeleri kabul edildi. Teklife göre Türkiye Kızılay Derneği faaliyetleri için olağanüstü dönemlerde görev alan personele nakdi tazminat ödemesi yapılacak.

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Editor
 Selahattin Demirel
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Türk Kızılay Kanunu teklifi Meclis'te kabul edildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 00:45
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 00:50

, Türk Kızılay Kanunu teklifini görüşmek için Meclis Başkanvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı. Teklifin 4 maddesinin daha kabul edilmesiyle tüm maddelerinin görüşmeleri tamamlandı. 

HABERİN ÖZETİ

Türk Kızılay Kanunu teklifi Meclis'te kabul edildi

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
TBMM Genel Kurulunda görüşülen Türk Kızılay Kanunu teklifinin tüm maddelerinin görüşmeleri tamamlandı.
Olağanüstü dönemler ile afet, savaş ve çatışma zamanlarında faaliyet bölgesinde bilfiil görev alan Türkiye Kızılay Derneği personeline nakdi tazminat ödenecek.
Kızılay şube ve temsilciliklerinin bulunduğu yerlerdeki Kızılay il merkez ve ilçe şube başkanları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetinin üyesi olacak.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun istisna hükmüne Türk Kızılay Kanunu da eklendi.
Danışma Kurulu önerisi doğrultusunda Genel Kurulun yarın çalışmayacağı açıklanarak birleşim 17 Kasım Salı günü toplanmak üzere kapatıldı.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

PERSONELE NAKDİ TAZMİNAT ÖDEMESİ

Teklife göre; Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'da yapılan değişikliğe göre, olağanüstü dönemler ile afet, savaş ve çatışma zamanlarında Türkiye Kızılay Derneğinin faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere faaliyet bölgesinde bilfiil görev alan personeline de nakdi tazminat ödenecek.

Türk Kızılay Kanunu teklifi Meclis'te kabul edildi

KIZILAY YÖNETİCİLERİ DE SYDV MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ OLACAK

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, Kızılay şube ve temsilciliklerinin bulunduğu il ve ilçelerde, Kızılay il merkez şube başkanı ile ilçe şube başkanları da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetinin üyesi olacak.

Düzenlemeyle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'ndaki düzenlemelere aykırılık oluşmaması amacıyla Yasa'nın istisna hükmüne Türk Kızılay Kanunu da eklendi.

Türk Kızılay Kanunu teklifi Meclis'te kabul edildi

Beyazıt, teklifin 9. maddesinin kabul edilmesinin ardından birleşime ara verdi. Beyazıt, aranın ardından Danışma Kurulu önerisini okuttu. Kabul edilen öneriye göre, Genel Kurul yarın çalışmayacak. Ardından Meclis Başkanvekili Beyazıt, birleşimi 17 Kasım Salı günü toplanmak üzere kapattı.

 

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#tbmm genel kurulu
#Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı
#Türk Kızılay Kanunu
#Yusuf Beyazıt
#Türkiye Kızılay Derneği
#Gündem
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