Türk Silahlı Kuvvetlerinden Yüksekova'da devriye uçuşu! Savaş uçakları sınır hattında gözlemlendi

İsrail-ABD ile İran arasındaki savaş 5. gününde sürüyor. Orta Doğu'da hareketli günler yaşanırken bölgede yükselen tansiyon da her geçen gün artıyor.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDEN DEVRİYE UÇUŞU

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, ABD ve İran arasındaki gerilimin 5. gününde sınır hattında hava hareketliliği yaşandığı bildirildi.

Yüksekova'nın İran sınır hattındaki bölgelerde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçakları devriye uçuşu gerçekleştirdi. Sınır hattı boyunca belirli aralıklarla seyreden uçakların rutin faaliyetler kapsamında havada olduğu değerlendiriliyor.

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, bölgedeki yerel kaynaklar sınır hattında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını ve durumun sakin olduğunu aktardı.

BALİSTİK MÜHİMMAT ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenerek Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından angaje edilerek etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hale getirilmiştir. Hatay ili Dörtyol ilçesinde düşen mühimmat parçasının, söz konusu tehdidin havada imha edilmesi sonrasında önleme yapan hava savunma mühimmatına ait olduğu tespit edilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir. Ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak konusundaki irademiz ve kapasitemiz en üst seviyededir. Türkiye bölgesel istikrar ve huzurdan yana taraf olurken kimden ve nereden gelirse gelsin topraklarının ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya muktedirdir. Topraklarımızın ve hava sahamızın savunulmasına yönelik her türlü adım kararlılıkla ve tereddütsüz atılacaktır. Ülkemize yönelik her türlü hasmane tutuma karşı cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu hatırlatıyoruz. Tüm taraflara, çatışmaların bölgede daha da yayılmasına neden olacak adımlardan uzak durma uyarısında bulunuyoruz. Bu kapsamda NATO ve diğer müttefiklerimizle istişare içinde olmayı sürdüreceğiz."