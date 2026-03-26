Türk tankerine drone isabet etti! Acil yardım talep ettiler: O anlar telsiz konuşmalarına yansıdı

İstanbul Boğazı’nın 15 mil açığında ALTURA isimli ham petrol yüklü Türk tankerine Karadeniz'de drone isabet ettiği iddia edildi. Hasar alan tankerin makine dairesinden su aldığı açıklandı. Yaşanan olayın ardından gemiden yapılan yardım çağrısının ses kayıtları ortaya çıktı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 08:49
|
GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 09:15

Rusya'dan kalkan ALTURA isimli 140 bin ton petrol yüklü Türk tanker gemisine dron isabet ettiği öne sürüldü. açıklarında yaşanan olayda tankerin köprü üstünde hasar oluştuğu ve makine dairesinden su aldığı açıklandı.

SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Tankerin, Rusya'nın Novorossiysk Limanı'ndan İstanbul'a yola çıktığı ve 140 bin ton ham petrol taşıdığı öğrenildi. Geminin üst güvertesinde ve makine dairesinde hasar oluştuğu ve geminin su aldığı öğrenildi. Saldırının ardından gemiden yapılan yardım çağrısının ses kayıtları ortaya çıktı.

GEMİ SU ALMAYA BAŞLADI: ACİL YARDIM İSTEDİLER

Kayıtlarda mürettebattan kimse yaralanmazken geminin su aldığı ve beklediği duyuldu. Altura'ya en yakın gemi olan Erdek gemisi çağrıya cevap verirken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma 11 ve Kurtarma 12 gemileri ile hızlı bot Kıyı Emniyeti 5 de olay yerine yönlendirildi. Ekiplerin bölgede güvenlik ve müdahale çalışmalarını sürdürdüğü, geminin durumu ile ilgili incelemelerin devam ettiği bildirildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

